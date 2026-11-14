Catholicisme : où vivent les fidèles africains qui ont fait passer l'Afrique devant l'Europe

La République démocratique du Congo et le Nigeria sont les deux pays qui comptent le plus de catholiques en Afrique, un continent que l’agence Fides place désormais devant l’Europe. Ainsi, dans son dossier publié le 16 octobre 2026 à la Cité du Vatican, elle indique que *« l’Afrique compte 288 312 000 catholiques, devant l’Europe »*, qui en recense 287 240 000. Par conséquent, l’écart reste inférieur à un million de fidèles. Cependant, ces catholiques sont très inégalement répartis d’un pays à l’autre.

Le Congo et le Nigeria loin devant

Le Saint-Siège confirme ce classement, puisque son bureau central de statistiques écrit que la RD Congo *« se confirme en première place »* pour le nombre de baptisés, avec près de 55 millions de fidèles. De plus, il évoquait déjà en mars 2026 le *« poids croissant de l’Église africaine »*. Ensuite vient le Nigeria avec 35 millions de catholiques, si bien que les deux pays réunissent près de 90 millions de fidèles. Enfin, l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya suivent dans la liste du Vatican, qui ne donne pas leurs chiffres. Toutefois, ces données portent sur 2023 et non sur 2024.

Des écarts énormes d’un pays à l’autre

Le Saint-Siège a aussi publié, le 9 avril 2026, des statistiques arrêtées au 31 décembre 2024 pour quatre pays africains. Ainsi, l’Angola compte 20,31 millions de catholiques, soit 57,83 % de sa population. De son côté, le Cameroun en recense 8,30 millions, soit 28,87 %. Ensuite, la Guinée équatoriale affiche la part la plus élevée du lot, avec 1,25 million de fidèles, soit 74,78 % des habitants. En revanche, l’Algérie ne compte que 9 000 catholiques, soit 0,02 % de sa population.

Ces écarts se retrouvent dans le nombre de prêtres. En effet, un prêtre angolais s’occupe de 13 441 fidèles, contre 4 709 en Guinée équatoriale et 2 516 au Cameroun. Par ailleurs, l’Algérie compte 60 prêtres pour 9 000 fidèles, soit 146 catholiques par prêtre.

Une progression bien plus rapide qu’en Europe

Fides chiffre l’avance prise par le continent africain. Ainsi, l’Afrique a gagné 7,58 millions de catholiques sur la période étudiée, contre 911 000 en Europe. Pourtant, la part des catholiques dans la population reste deux fois plus faible en Afrique, avec 19,9 %, qu’en Europe, où elle atteint 39,7 %. Enfin, l’agence publie ce dossier chaque année, à l’approche de la Journée missionnaire mondiale, dont la centième édition a eu lieu le 18 octobre 2026.