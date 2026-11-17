(Abdoulaye Bio Tchané appelle les populations à s’approprier les textes et à devenir des relais de sensibilisation dans leurs communautés.) Le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, a lancé, mardi 17 novembre 2026, à la mairie de Parakou, une campagne de vulgarisation consacrée à trois textes législatifs qui encadrent des secteurs importants de la vie quotidienne au Bénin. Cette initiative vise à rapprocher les lois des citoyens, à leur expliquer les dispositions qui les concernent et à recueillir leurs préoccupations.

Les textes retenus portent sur l’orientation agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Code pastoral ainsi que le Code de la route. Il s’agit respectivement de la loi n° 2022-14 du 19 juillet 2022, de la loi n° 2018-20 du 23 avril 2019 et de la loi portant Code de la route en République du Bénin.

Prévue du 17 au 19 novembre 2026 dans les quatre départements du Nord pour cette première phase, l’activité entend permettre aux populations de mieux connaître leurs droits et obligations. En outre, le CES souhaite également recueillir les observations des citoyens sur l’application de ces dispositions légales.

Prévenir les conflits par une meilleure connaissance des lois

À l’ouverture de la rencontre, plusieurs responsables administratifs ont salué l’initiative. Le maire de Parakou, Zoul-Kifly Zakarie, a notamment insisté sur son intérêt pour la prévention des conflits sociaux. Il a évoqué les tensions entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que les enjeux liés à la sécurité routière. Le préfet du Borgou, Abdoul-Chakour Naro Assouma, a également souligné la pertinence du choix des trois textes au regard des réalités du département, marqué par la coexistence des activités agricoles et pastorales et par le passage de plusieurs axes routiers nationaux et internationaux.

Prenant la parole, Abdoulaye Bio Tchané a expliqué que cette démarche s’inscrit dans sa volonté de faire du CES une institution davantage tournée vers les citoyens. Il a placé son action sous le signe de deux principes : l’utilité et la proximité. Selon lui, le Conseil doit aller à la rencontre des populations, rester à leur écoute et prendre en compte leurs préoccupations.

« Nous venons avec des lois, mais nous attendons aussi vos observations et vos commentaires », a-t-il déclaré. Le président du CES a ainsi rappelé que la démarche ne se limite pas à présenter les textes législatifs, mais doit également permettre aux participants de s’exprimer.

Il a particulièrement attiré l’attention sur les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs dans le Borgou. Pour lui, la connaissance insuffisante des règles encadrant les activités agricoles et pastorales contribue aux incompréhensions entre les différentes catégories d’acteurs.

La sécurité routière a également figuré parmi les préoccupations abordées. Évoquant le nombre de personnes qui perdent chaque année la vie sur les routes béninoises, Abdoulaye Bio Tchané a jugé ce bilan inacceptable. La vulgarisation du Code de la route constitue, à ses yeux, un moyen de sensibiliser les citoyens aux comportements et aux responsabilités qui contribuent à la sécurité de tous.

Des experts mobilisés pour expliquer les trois textes

Pour assurer la présentation des lois, trois experts issus des ministères chargés de la Décentralisation, de l’Agriculture et du Cadre de vie et des Transports ont été mobilisés. Leurs communications, appuyées par des supports PowerPoint, des images et des infographies, ont porté sur les principales dispositions des textes et leurs implications dans la vie quotidienne.

Les exposés ont été suivis d’échanges avec les participants. Ces derniers ont pu poser des questions, exposer leurs préoccupations et demander des éclaircissements sur les différentes dispositions présentées. Au terme de la séance, le président du CES a invité les participants à prolonger cette sensibilisation au sein de leurs communautés. Il les a exhortés à s’approprier les lois et à les faire connaître autour d’eux afin que les enseignements de cette rencontre puissent être relayés au-delà du cadre institutionnel.

À travers cette première activité à Parakou, le Conseil économique et social entend ainsi renforcer les échanges avec les populations autour des textes législatifs et contribuer à une meilleure connaissance des règles qui encadrent la vie économique et sociale.