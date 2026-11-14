CES du Bénin : le PNUD prêt à accompagner le Président Bio Tchané dans l’élaboration du plan stratégique

Le nouveau Représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Bénin, El Hadji Fall, a été reçu par le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané. Les deux personnalités ont discuté des perspectives de renforcement de leur coopération, avec un intérêt particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de la huitième mandature du Conseil.

Le Conseil économique et social (CES) pourrait bénéficier d’un accompagnement du PNUD dans la définition de ses orientations pour les prochaines années. C’est l’une des perspectives évoquées lors de l’audience accordée par son président, Abdoulaye Bio Tchané, au nouveau Représentant résident de l’institution onusienne au Bénin, El Hadji Fall. Les échanges ont notamment permis d’examiner les possibilités de collaboration entre les deux institutions, qui entretiennent des relations de partenariat depuis plusieurs années.

En effet, l’élaboration du plan stratégique du CES pour sa huitième mandature figure parmi les principaux sujets abordés. Le PNUD entend mobiliser son expertise et ses ressources d’accompagnement pour soutenir le Conseil dans la définition de ses orientations stratégiques et leur mise en œuvre. Cet appui envisagé devrait ainsi contribuer au renforcement des capacités institutionnelles de l’organe consultatif et à l’amélioration de son fonctionnement.

Évoquant la portée de cette rencontre, El Hadji Fall a d’abord rappelé l’ancienneté des relations entre les deux structures : « Je suis honoré d’avoir été reçu par le Président du Conseil économique et social, qui m’a donné l’opportunité de le rencontrer et d’échanger avec lui sur son institution, mais également sur le pays et sur la collaboration historique que le PNUD a toujours entretenue avec le Conseil économique et social », a-t-il déclaré.

Au-delà de ce rappel des liens entre les deux institutions, le représentant résident a précisé les perspectives de leur collaboration, en mettant particulièrement l’accent sur le chantier stratégique du CES. « Nous avons également évoqué le travail que nous pouvons continuer à accomplir ensemble, notamment en ce qui concerne l’élaboration du Plan stratégique du Conseil économique et social, auquel le PNUD apportera son soutien », a-t-il précisé.

Économiste sénégalais fort de plus de vingt années d’expérience dans les politiques publiques et les stratégies de développement en Afrique, El Hadji Fall connaît déjà le Bénin. Il y a exercé comme conseiller économique du PNUD entre 2012 et 2016, avant de poursuivre sa carrière dans d’autres pays africains. Nommé le 1er octobre 2026, son retour ouvre une nouvelle étape dans les relations entre le PNUD et le CES.