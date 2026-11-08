CES du Bénin : Nicéphore Soglo salue les qualités du président Bio Tchané et lui prodigue des conseils

L’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a reçu à son domicile, samedi 7 novembre 2026, le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané. Au cours de cette visite, les deux personnalités ont échangé sur les perspectives de l’institution, avec des appréciations positives de l’ancien chef de l’État sur les qualités de son visiteur et des conseils pour la conduite de son mandat.

La conduite du Conseil économique et social (CES) et ses perspectives pour les cinq prochaines années ont été au cœur des échanges entre Nicéphore Soglo et Abdoulaye Bio Tchané. Reçu au domicile de l’ancien président de la République, le président du CES lui a présenté les grandes orientations de la huitième mandature, ainsi que les ambitions qu’il entend concrétiser à la tête de l’institution.

Le projet présenté par Abdoulaye Bio Tchané repose sur quatre piliers, avec une ambition centrale : faire du CES une institution davantage tournée vers l’utilité publique et les préoccupations des citoyens. La vision exposée accorde également une place importante au dialogue interinstitutionnel et au renforcement du rayonnement international du Conseil.

Ces orientations ont donné lieu à des appréciations positives de Nicéphore Soglo. En effet, l’ancien chef de l’État s’est réjoui de voir l’institution placée sous la conduite d’un responsable dont l’expérience et les qualités sont, selon lui, susceptibles de contribuer à son redressement et à son rayonnement. Il a, dans le même esprit, adressé ses compliments à son visiteur.

Au-delà de ces marques d’estime, l’ancien président a partagé avec Abdoulaye Bio Tchané des conseils puisés dans son expérience des affaires publiques et sa connaissance approfondie des institutions de la République. Une contribution qui donne à cette visite une dimension particulière, celle d’un échange entre deux personnalités ayant occupé ou occupant des responsabilités majeures dans la vie publique béninoise.

Une attention renouvelée à l’endroit de l’ancien président

Cette visite s’inscrit dans la continuité des marques de considération du président du CES envers Nicéphore Soglo. À son retour des travaux de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones (UCESIF), organisés en Roumanie, Abdoulaye Bio Tchané avait déjà effectué une escale à l’hôpital pour rendre visite à l’ancien chef de l’État et s’enquérir de son état de santé.

Le déplacement du samedi 7 novembre avait notamment pour objectif de lui témoigner son estime et de lui souhaiter un chaleureux retour après une longue période d’absence liée à des problèmes de santé. Cette nouvelle visite a ainsi permis aux deux personnalités de renouer le dialogue dans un esprit de considération et de fraternité.

Au-delà de la dimension personnelle, cette rencontre met en lumière l’importance du dialogue entre générations de responsables publics. Elle rappelle également que l’expérience des anciens dirigeants peut nourrir la réflexion et accompagner l’action des institutions républicaines. Pour le président du CES, les échanges avec Nicéphore Soglo constituent ainsi un moment de partage autour des responsabilités et des ambitions de la huitième mandature.