Suite à divers revers au Sahel, la France tente de renouer progressivement avec certains de ses anciens partenaires. L’armée française a quitté le Mali en 2022, puis le Burkina et le Niger en 2023 puis elle s’est retirée du Tchad en janvier 2025. C’est donc dire que Paris a perdu une grande partie de son influence dans la zone du Sahel. Cependant, les relations entre les nations ne sont jamais figées.

Il ya quelques semaines, le président Mahamat Déby Itno s’était rendu en France pour relancer la coopération militaire entre les deux pays. Ce 19 Novembre, on apprend que Paris et N’Djamena ont renoué avec leurs activités militaires conjointes. En effet, des exercices conjoints ont été organisés dans la capitale tchadienne, avec des objectifs centrés sur la formation et la sécurité.

Une reprise de coopération sur fond de diversification des partenaires

De sources concordantes, ces manœuvres doivent permettre aux forces armées des deux nations de mieux coordonner leurs capacités d’interventions. L’accent est mis sur l’interopérabilité, la formation, la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire. Pour les deux armées, ces activités ont pour but de favoriser les échanges d’expérience et d’améliorer leurs capacités opérationnelles face aux menaces sécuritaires.

Le 28 novembre 2024, les autorités tchadiennes avaient décidé de mettre fin à leur coopération militaire avec la France. Cette rupture avait entraîné le départ de près de 1000 soldats français. Paris avait aussi restitué des installations militaires. Le retrait fut parachevé le 31 janvier 2025. Comme on l’a expliqué plus haut, les relations entre Etats ne sont pas figées.

Depuis 2025, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et les relations entre Paris N’Djamena ont progressivement évolué. La reprise des exercices militaires conjoints ne signifie toutefois pas un retour des anciennes bases françaises au Tchad. A noter que le Tchad poursuit sa politique de diversification de ses partenaires militaires avec des pays comme la Russie, la Turquie et la Chine.