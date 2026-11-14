CIA : le fils de l'ex-patron John Brennan arrêté dans une affaire de pédopornographie

Le fils de John Brennan, ancien directeur de la CIA sous le Président Obama, a été arrêté le vendredi 13 novembre 2026 en Virginie, aux États-Unis. Il est soupçonné de transport de matériel pédopornographique après la découverte de plusieurs dizaines d’images à caractère sexuel impliquant des mineures sur son téléphone portable.

L’affaire implique Kyle Brennan, fils de l’ancien directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), John Brennan. Selon les informations rapportées par le Daily Mail, il a été interpellé à Herndon, en Virginie, après une enquête menée par le FBI. En effet, les agents fédéraux ont exploité les données de son téléphone portable et découvert 88 images représentant des mineures, dont des enfants prépubères, dans des situations à caractère sexuel explicite, selon une déclaration sous serment consultée par le journal.

L’appareil avait initialement été saisi par la police en 2024, à l’occasion d’un contrôle routier. Cependant, le dossier n’a été transmis au FBI qu’au début du mois de novembre 2026, ce qui a conduit à l’ouverture de nouvelles investigations. Ainsi, l’arrestation de Kyle Brennan est intervenue à la suite de ces vérifications et il devait comparaître pour la première fois devant un tribunal fédéral le vendredi 13 novembre.

Cette affaire attire également l’attention en raison du parcours de son père. Né en 1955, John Brennan a intégré la CIA en 1980 et y a occupé plusieurs fonctions stratégiques et a notamment dirigé le Centre national de lutte contre le terrorisme avant de devenir conseiller de Barack Obama pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Puis, en mars 2013, il a été nommé directeur de la CIA, fonction qu’il a exercée jusqu’en janvier 2017, à la fin de l’administration Obama.