Cinq ans après la normalisation, Israël et le Maroc font de la défense le pilier de leur relation

Israël installe pour la première fois un attaché de défense permanent au Maroc. Ainsi, le directeur général du ministère israélien de la Défense, Amir Baram, a conduit lundi 9 novembre 2026 à Rabat une délégation chargée de consolider la coopération militaire entre les deux pays. Pour Israël, cette visite dépasse le simple geste diplomatique, car Baram a déclaré : « Le Maroc n’est pas un simple partenaire de défense. C’est bien plus que cela ».

Puis son ministère a présenté le déplacement comme l’application directe de sa ligne : « Renforcer la coopération de défense avec les pays amis et développer les exportations d’armement afin de soutenir la montée en puissance de Tsahal, d’influencer la politique étrangère et de consolider l’industrie de défense et l’économie israéliennes. » Envoyé par le ministre Israël Katz, Baram a rencontré de hauts responsables marocains de la défense, et Israël affirme qu’il a aussi vu des représentants du Palais royal et des services de renseignement. Enfin, le bureau de l’attaché, confié au colonel Sharon Itach, devait être inauguré pendant ce déplacement.

En effet, les deux pays ont repris leurs relations en décembre 2020. En effet, un protocole d’accord de défense a suivi en novembre 2021, signé à Rabat par le ministre israélien de l’époque, Benny Gantz, lors de la première visite publique d’un ministre israélien de la Défense au royaume. Ensuite, le chef d’état-major israélien d’alors, Aviv Kohavi, s’est rendu au Maroc en 2022, et une commission militaire mixte s’est réunie pour la première fois en janvier 2023.

Cette structure sert encore de cadre, puisque les deux délégations ont confirmé leur intention de poursuivre les plans de coopération qu’elle pilote. Aussi, Tsahal mène des entraînements communs avec les Forces armées royales dans plusieurs domaines, et la délégation de Baram comptait des représentants de l’armée israélienne.

Les industriels israéliens en première ligne

Les entreprises ont également fait le déplacement. Ainsi, huit sociétés israéliennes de défense accompagnaient la délégation, aux côtés des trois grands groupes du pays : Elbit Systems, Israel Aerospace Industries et Rafael. Dès lors, les discussions ont porté sur les achats d’équipements, la cybersécurité et le développement d’une industrie de défense au Maroc. Dans le même temps, la plupart des contrats avec le royaume passent par des accords entre gouvernements, pilotés depuis Tel-Aviv.

Cette présence des industriels prolonge un signal envoyé un mois plus tôt. En octobre 2026, Israël avait installé pour la première fois un pavillon national au salon aéronautique de Marrakech, avec ses trois grands groupes à ses côtés. Par conséquent, le bureau de Rabat donne désormais à ces échanges un relais permanent sur place.