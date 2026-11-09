Le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvent dimanche 25 octobre à 21 heures, soit 20 heures GMT, au Spotify Camp Nou, pour la 10e journée de Liga. Le club catalan a confirmé l’horaire de ce premier Clásico de la saison dès le 1er septembre.

Le Barça arrive en tête avec neuf victoires en neuf journées, la dernière 5-2 samedi 17 octobre sur la pelouse du Betis, à La Cartuja. Deuxième, l’Atlético de Madrid compte 22 points après sa victoire 1-0 chez l’Espanyol quelques heures plus tôt. Le Real Madrid, troisième avec 21 points après son succès 4-1 contre le FC Séville dimanche 18 octobre, est à six longueurs. Ses deux défaites sont venues à l’extérieur, où il n’a gagné que deux de ses quatre matches, alors que le Barça a remporté ses quatre rencontres à domicile.

Les deux équipes ont encaissé neuf buts chacune. Le Barça en a marqué 39, le Real 23.

D’ici là, la Ligue des champions : le Barça de Hansi Flick à Paris face au PSG le mardi 20 octobre, le Real de José Mourinho contre Leipzig au Bernabéu le mercredi 21. Les Madrilènes auront ainsi un jour de repos de moins que leurs hôtes.

La saison dernière, le Real était venu au Spotify Camp Nou lors de la 35e journée. Le Barça l’avait emporté 2-0, un succès qui lui avait assuré son 29e titre de champion d’Espagne.

Spotify donne son nom au stade. Le décret royal espagnol 958/2020 interdit aux opérateurs de jeux d’argent agréés au niveau national de donner leur nom à un stade ou de parrainer un maillot. En Espagne, pendant la retransmission en direct d’un match à la télévision ou à la radio, ces opérateurs ne peuvent faire de publicité qu’entre 1 heure et 5 heures du matin. Betsson, opérateur de paris sportifs, a été averti en 2022 par le régulateur espagnol, la DGOJ, pour une infraction grave liée aux communications commerciales, rappelle l’analyse que lui consacre Jackpot Sounds ; chez lui, le joueur peut fixer une limite de temps pour chaque session. La loi espagnole 13/2011 interdit aux mineurs les jeux d’argent d’envergure nationale ; William Hill, autre opérateur agréé, l’inscrit dans ses conditions générales.

Dimanche, une victoire du Real ramènerait l’écart à trois points. Un succès du Barça le porterait à neuf, pour un total de 30 points.

Sources : FC Barcelone ; LaLiga ; Bulletin officiel de l’État (BOE) ; DGOJ ; conditions générales de William Hill ; www.jackpotsounds.com.