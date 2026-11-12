Climat : John Kerry s'en prend à Donald Trump à la COP31 et pointe l'avance de la Chine

John Kerry accuse Donald Trump d’avoir abandonné la course aux technologies propres face à la Chine. L’ancien secrétaire d’État américain l’a affirmé à la COP31, ouverte le 9 novembre 2026 à Antalya, en Turquie. Ancien émissaire climat de Joe Biden, il vise ainsi le retrait des États-Unis de plusieurs accords internationaux sur le climat, annoncé en janvier.

Il a déclaré : « Donald Trump est arrivé au pouvoir en disant : « Je veux être numéro un. Nous voulons que l’Amérique soit numéro un. Nous allons battre la Chine. » Et il a quitté le champ de bataille. Il a pris la fuite. Il n’a rien fait ». Il a ensuite ajouté : « La Chine a désormais construit et déployé plus d’énergies renouvelables que tout le reste du monde réuni. Pensez-y. Le marché a été cédé, tout simplement ».

Enfin, il a conclu : « Vous voulez acheter des panneaux ? Allez en Chine. Vous voulez acheter une très bonne voiture électrique dotée d’un réseau de recharge ? Allez en Chine ». Il avait également qualifié le président américain de « plus grand perdant que nous ayons vu depuis longtemps ».

Pour les nouvelles installations, les chiffres confirment l’essentiel de son propos. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la Chine a ajouté près de 500 GW de capacité renouvelable en 2025, soit plus de 60 % de la hausse mondiale. Toutefois, cette part ne correspond pas au parc mondial cumulé, où la Chine reste en tête sans dépasser à elle seule le reste du monde réuni.