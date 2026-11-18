Le juge a écarté la prison à vie. Un tribunal fédéral de Brooklyn, aux États-Unis, a condamné mardi 17 novembre 2026 le Pakistanais Asif Merchant, 48 ans, à 330 mois de prison, soit 27 ans et demi, pour avoir cherché à faire assassiner Donald Trump et d’autres responsables américains en 2024. Le parquet réclamait la perpétuité, peine maximale pour la tentative d’acte de terrorisme. Ainsi, l’affaire touche directement les relations entre Washington et l’Iran, qui nie avoir voulu tuer Trump ou d’autres responsables américains.

Le juge Eric Komitee a justifié sa décision à l’audience : « Cette affaire constituait un cas exceptionnellement grave de violence terroriste. Peu d’accusations sont plus graves que le projet d’assassinat ciblé d’un président américain ». Toutefois, il a estimé que la perpétuité assortie de dix ans de prison dépassait ce qui était nécessaire. Ensuite, il a décrit l’accusé comme un cas à part parmi les terroristes présumés, en soulignant sa coopération avec les autorités et sa bonne tenue pendant le procès.

Un informateur a fait échouer le plan

Le projet s’est effondré à cause d’une connaissance de Merchant à New York, Nadeem Ali, qui a alerté le FBI et accepté de devenir informateur. Auparavant, Merchant lui avait expliqué son idée en dessinant une scène de tir avec des objets posés sur une serviette, puis lui avait demandé de le mettre en relation avec des tueurs à gages.

Ainsi, en juin 2024, il a rencontré à New York deux hommes présentés comme tels. Or il s’agissait d’agents infiltrés du FBI, qui enregistraient les échanges. Il leur a remis 5 000 dollars en liquide. Merchant était arrivé aux États-Unis en avril 2024, juste après une semaine passée en Iran. En effet, il avait été recruté en 2022 par les Gardiens de la révolution, lors de voyages liés à son entreprise d’import-export.

Ensuite, les enquêteurs ont retrouvé sur ses appareils plus d’une douzaine de recherches sur la campagne républicaine et sur les événements de Trump, début mai 2024. De même, son téléphone contenait des images du président américain, dont une image générée par ordinateur le montrant décapité. Enfin, Merchant a été arrêté le 12 juillet 2024, alors qu’il tentait de quitter le pays en avion. Le lendemain, Trump était visé par des tirs à Butler, en Pennsylvanie, dans un incident sans rapport avec ce dossier.

Le procès et les réactions

Un jury de Brooklyn l’avait déclaré coupable le 6 mars 2026, après moins de deux heures de délibéré, de tentative d’acte de terrorisme transcendant les frontières nationales et de meurtre sur commande. Merchant avait plaidé non coupable. Cependant, il avait reconnu à la barre être venu aux États-Unis sur instruction d’un contact des Gardiens de la révolution. Il avait soutenu avoir agi uniquement pour protéger sa famille restée en Iran. De plus, il avait affirmé que son officier traitant ne lui avait jamais désigné de cible précise, mais avait cité les noms de Trump, de Joe Biden et de Nikki Haley.

Du côté de la défense, Avi Moskowitz avait demandé une peine inférieure à 30 ans. Il a comparé son client à l’inspecteur Clouseau et affirmé que le complot était trop mal exécuté pour réussir. Il s’est dit déçu par la peine, tout en se déclarant reconnaissant que le juge ait tenu compte des circonstances atténuantes. À l’inverse, le procureur général adjoint chargé de la Sécurité nationale, Scott Proctor, a présenté la peine comme un avertissement. Il a affirmé que les Gardiens de la révolution avaient envoyé Merchant venger la mort de Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine à Bagdad en janvier 2020. Puis il a ajouté : « Nous vous retrouverons et nous vous enfermerons ».