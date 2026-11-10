Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United ? Deux rôles sont évoqués

Un retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United pourrait-il se concrétiser après sa carrière de joueur ? Michael Clegg, ancien préparateur physique des Red Devils, imagine deux fonctions que le Portugais pourrait occuper à Old Trafford : entraîneur principal ou propriétaire du club.

L’avenir de Cristiano Ronaldo pourrait-il s’écrire à nouveau du côté de Manchester United ? C’est l’hypothèse avancée par Michael Clegg, ancien préparateur physique du club anglais, qui a côtoyé l’attaquant portugais lors de son premier passage à Old Trafford. Selon lui, le quintuple Ballon d’Or pourrait retrouver les Red Devils dans un rôle bien différent de celui qu’il a occupé sur le terrain.

En effet, Clegg envisage deux possibilités pour l’après-carrière du Portugais : devenir entraîneur principal ou accéder à la propriété du club. Cette projection s’appuie notamment sur son expérience du football de haut niveau et sa connaissance de l’environnement de Manchester United. Toutefois, il s’agit d’une prédiction de l’ancien membre du staff et non d’un projet annoncé par Ronaldo.

Leur relation remonte à 2003, année où Cristiano Ronaldo avait rejoint Manchester United en provenance du Sporting Portugal, à seulement 18 ans. Sous les couleurs mancuniennes, il avait progressivement acquis une dimension internationale. En 2008, il avait notamment remporté la Ligue des champions avec les Red Devils avant de décrocher son premier Ballon d’Or. Une année plus tard, il avait quitté l’Angleterre pour rejoindre le Real Madrid, dans le cadre d’un transfert estimé à 94 millions d’euros.

Douze ans après son départ, l’international portugais avait retrouvé Old Trafford en 2021. Cependant, cette deuxième aventure s’était achevée en novembre 2022, après une interview controversée accordée à Piers Morgan et la résiliation de son contrat.