Cristiano Ronaldo entraîneur ? José Mourinho donne son avis sur cette possibilité

Ce jeudi 06 Novembre, Cristiano Ronaldo a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale. L’histoire entre CR7 et la Seleçao se termine d’une manière inattendue. En effet, la légende portugal part à la suite d’une grosse mésentente avec son sélectionneur Jorge Jésus. L’annonce du départ à la retraite de la superstar lusophone a suscité diverses réactions au sein de la planète football.

José Mourinho, le coach du Real Madrid s’est exprimé sur cette actualité. Mourinho a coaché CR7 durant de nombreuses saisons au Real Madrid et les deux hommes se connaissent bien. Mourinho affirme que le quintuple ballon n’en a pas encore fini avec le football. Le technicien du Real Madrid se projette même sur le jour où CR7 raccrochera définitivement les crampons. L’ancien entraîneur du Real Madrid a évoqué une possible reconversion de Cristiano Ronaldo comme entraîneur dans un futur proche.

Mourinho laisse planer le mystère sur le futur de CR7

Dans sa prise de parole, José Mourinho n’a pas cherché à remettre en question le choix de son ancien joueur. Le coach portugais considère que CR7 est libre de décider de la suite de son aventure avec l’équipe nationale. En outre, Mourinho a tenu à rappeler que son compatriote avait encore de grandes ambitions à poursuivre. « Sa décision doit être respectée, et je la respecte », a déclaré Mourinho. Pour lui, ceux qui connaissent Ronaldo savent que l’attaquant n’a pas encore atteint tous ses objectifs.

Cette perspective suscite de l’engouement auprès des amoureux du ballon rond compte tenu de l’expérience et du leadership de quintuple ballon d’or. Mourinho qui a abordé le sujet préfère garder le mystère. Il a répondu en ces termes : « Si je le vois un jour devenir entraîneur ? Je ne sais pas quoi dire. Il est encore trop tôt » dira le coach portugais. Verra t-on un jour, CR7 s’asseoir sur un banc en tant que coach ? L’avenir nous le dira. Pour le moment, il poursuit son aventure avec son club d’Al-Nassr pour le plus grand bonheur de ses fans.