Cristiano Ronaldo futur entraîneur ? Un ex de Manchester United met en avant ses qualités

La semaine dernière, Cristiano Ronaldo a pris sa retraite internationale avec le Portugal. Même s’il poursuit l’aventure avec Al-Nassr, CR7 semble se diriger vers une fin définitive de carrière. La superstar portugaise pourrait-elle devenir entraîneur après avoir raccroché les crampons ? Michael Clegg, ex préparateur physique de Manchester United, en est convaincu.

L’homme qui a côtoyé le quintuple ballon d’or entre 2003 et 2009 estime que le portugais possède plusieurs qualités pour réussir dans ce métier. Au-delà de son expérience du haut niveau, sa capacité à observer les méthodes de ses entraîneurs et à tirer des enseignements de leur travail, CR7 peut se reconvertir en tant qu’entraîneur, affirme Clegg.

CR7 et l’héritage des grands coachs

Dans un récent entretien médiatique, Michael Clegg a parlé du potentiel de Cristiano Ronaldo dans un rôle d’entraîneur. D’après l’ancien préparateur physique des Red Devils, le champion d’Europe 2016 a eu l’occasion d’apprendre auprès de nombreux entraîneurs de renom au cours de sa carrière et cela peut l’aider à mieux comprendre les mécanismes du métier. Pour Michael Clegg, cette capacité d’observation constitue un avantage important pour l’ancien galactique du Real Madrid. Ainsi, cette connaissance du football de haut niveau pourrait servir au portugais lorsqu’il décidera de raccrocher définitivement les crampons.

L’analyse de Michael Clegg est objective. Cristiano Ronaldo a évolué sous les ordres de quelques-uns des coachs les plus emblématiques de l’histoire comme Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, José Mourinho ou encore Zinedine Zidane. Au cours de ses passages dans différents clubs, il a découvert des approches tactiques et des méthodes de gestion variées. Alors, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise va-t-il se lancer dans une carrière d’entraîneur à moyen terme ? Les fans de ballon rond attendent avec impatience.