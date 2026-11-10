Critique de l'appel à Poutine, le Danemark débloque 642 millions d'euros pour l'Ukraine

Le Danemark débloque 4,8 milliards de couronnes, soit 642 millions d’euros, d’aide militaire pour l’Ukraine, a annoncé mardi 10 novembre 2026 son ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, à l’issue d’une réunion avec la commission des affaires étrangères du Parlement. En outre, il a mentionné une enveloppe distincte de 150 millions de couronnes, environ 20 millions d’euros, destinée au secteur énergétique ukrainien.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est d’ailleurs attendu le même jour à Copenhague pour discuter de défense aérienne et de sécurité énergétique avec les dirigeants nordiques, a précisé le cabinet de la Première ministre Mette Frederiksen. Cette annonce intervient quelques jours après la polémique née d’un appel à Vladimir Poutine.

Fin octobre, le président finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre se sont entretenus au téléphone avec le chef du Kremlin, tout en soulignant qu’ils ne parlaient pas au nom de l’Europe. Dans la foulée, Mette Frederiksen a exprimé son désaccord: « Je ne sais pas ce qu’ils pensent pouvoir obtenir ainsi ». Vladimir Poutine a de son côté répondu à ses deux interlocuteurs en fixant sa condition à tout règlement, « La paix ne sera possible que si l’on tient compte des intérêts de la Russie », ce qui montre l’écart entre la position russe et celle de Copenhague.

Pour rappel, le Danemark a fourni environ 8,5 milliards d’euros d’aide militaire aux forces armées ukrainiennes depuis le début de l’invasion russe en 2022.