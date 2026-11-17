Au Cyber Africa Forum 2026, Dr Moussa Traoré, Directeur général de SaH Analytics France et Directeur général adjoint chargé de l’innovation et de la recherche-développement de SaH Analytics International a défendu une approche de l’intelligence artificielle fondée sur la collecte de données adaptées aux réalités africaines, le renforcement des capacités de calcul et le développement d’une demande locale. Il était accompagné de Jean Folly, Directeur général de SaH Analytics Bénin qui a rappelé pendant son intervention que les politiques numériques doivent tenir compte des contextes et des besoins locaux. Les deux intervenants ont souligné l’importance de construire des stratégies numériques adaptées aux réalités africaines.

L’Afrique ne manque pas d’initiatives en matière d’intelligence artificielle (IA), mais peine encore à transformer les expérimentations en solutions déployées à grande échelle. Pour Dr Moussa Traoré, de SaH Analytics, le principal défi ne se résume pas à la mobilisation de financements. Il tient à la disponibilité des ressources indispensables au développement de modèles adaptés aux besoins du continent.

Intervenant au panel « L’Afrique à l’ère de l’IA : spectatrice ou actrice de la révolution ? », organisé le mardi 17 novembre 2026 au deuxième jour du Cyber Africa Forum, à Cotonou, il a notamment insisté sur la nécessité de construire un environnement favorable à l’exploitation des données africaines. « Pour moi, ce n’est pas vraiment un problème lié au financement », a-t-il expliqué, en rappelant que la souveraineté et l’inclusion dans l’intelligence artificielle reposent sur plusieurs conditions complémentaires, notamment les capacités de calcul, les données, les compétences et les usages.

Des données africaines encore insuffisamment exploitées

Pour illustrer le décalage entre les besoins locaux et les performances des outils disponibles, Dr Moussa Traoré a évoqué les limites des modèles généralistes lorsqu’ils sont confrontés aux réalités africaines. Il a notamment rapporté le cas d’un outil d’IA qui n’avait pas intégré la nouvelle fonction d’une personnalité récemment nommée. Une illustration, selon lui, de la faible présence de certaines informations locales dans les bases de données utilisées pour entraîner les modèles.

Cette insuffisance concerne également les langues et les accents. Le dirigeant de SaH Analytics a indiqué que certains modèles de reconnaissance vocale pouvaient enregistrer des taux d’erreur de 30 à 40% lorsqu’ils traitent des usages du français avec des accents africains. Les langues locales, dont plusieurs sont principalement orales et peu documentées, posent un défi supplémentaire.

«Nos données qui sont importantes pour nous, ce ne sont pas forcément les données qui sont importantes pour les Américains », a-t-il relevé. La réponse passe donc, à ses yeux, par une collecte organisée de données pertinentes pour les usages africains, puis par leur intégration dans les processus d’adaptation et d’entraînement des modèles. Sans cette matière première, les solutions développées risquent de reproduire les limites des outils conçus pour d’autres marchés.

Neomia, l’IA appliquée à la lutte contre la pêche illégale

Au-delà de ce diagnostic, Dr Moussa Traoré a présenté une application concrète développée par SaH Analytics. Baptisée Neomia, cette plateforme combine l’intelligence artificielle et l’imagerie satellitaire pour contribuer à la détection et au suivi de la pêche illégale. Le choix de ce domaine répond à un enjeu économique important. Selon les chiffres avancés par l’intervenant, la pêche illégale occasionne environ deux milliards de dollars de pertes chaque année en Afrique. Ces pertes affectent les ressources halieutiques et privent les économies concernées de revenus susceptibles de soutenir leur développement.

La plateforme a déjà fait l’objet d’un premier déploiement en Côte d’Ivoire où des résultats concrets ont été enregistrés. Dr Moussa Traoré a également indiqué que le projet avait été retenu dans le cadre du sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle en Afrique parmi plusieurs centaines d’initiatives présentées. Cette expérience illustre, selon lui, la possibilité pour des entreprises africaines de concevoir des outils technologiques répondant à des problématiques du continent. Elle montre aussi que l’intelligence artificielle ne doit pas être envisagée uniquement sous l’angle des modèles conversationnels ou des applications grand public. L’analyse de données et l’exploitation d’images satellitaires peuvent également apporter des réponses à des enjeux sectoriels.

Calcul, compétences et demande : les conditions du passage à l’échelle

Pour expliquer les difficultés de déploiement des projets, Dr Moussa Traoré a identifié plusieurs contraintes structurelles. La première concerne la puissance de calcul nécessaire au traitement des données et à l’entraînement des modèles. Les capacités disponibles restent insuffisantes et les initiatives nationales isolées ne permettent pas toujours de répondre aux besoins. Il plaide ainsi pour une mutualisation des centres de données et des ressources de calcul à l’échelle des pays ou des régions.

La deuxième contrainte porte sur les compétences. Le développement et l’adaptation des outils exigent des ingénieurs capables de travailler sur les données, les algorithmes et les systèmes d’intelligence artificielle. La constitution de ces ressources humaines est indispensable pour réduire la dépendance technologique et assurer la continuité des projets.

Mais un troisième facteur mérite, selon lui, davantage d’attention : l’existence d’une demande. Le développement de modèles locaux ne sera économiquement viable que si les administrations, les entreprises et les particuliers les utilisent. « Il faudrait que l’Afrique soit elle-même consommatrice de ses propres modèles d’IA », a-t-il insisté. Pour les investisseurs, la perspective d’un marché capable d’adopter ces solutions constitue en effet une condition essentielle à la poursuite des investissements.

L’intervention de Dr Moussa Traoré au Cyber Africa Forum met ainsi en évidence un enjeu central pour l’écosystème africain de l’intelligence artificielle. La capacité à développer des solutions pertinentes ne dépend pas seulement de l’accès aux technologies, mais aussi de la maîtrise des données, des infrastructures, des compétences et des débouchés. Autant de conditions qui détermineront si les initiatives actuelles pourront dépasser le stade des projets pilotes et contribuer durablement à la transformation des économies africaines.