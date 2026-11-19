Le monde du football algérien est frappé par un terrible drame. L’arbitre international Youcef Gamouh est décédé ce jeudi 19 novembre à seulement 39 ans. C’est la Fédération algérienne de football qui a annoncé la triste nouvelle.

L’instance suprême du football algérien a salué la mémoire d’un homme ayant représenté l’arbitrage algérien sur plusieurs compétitions internationales. Quelques jours avant sa mort, Youcef Gamouh avait déjà pris une décision importante concernant sa carrière en renonçant à son badge FIFA à cause de son état de santé. Originaire de Constantine, le défunt arbitre s’était progressivement imposé dans le monde de l’arbitrage algérien.

Un talent parti trop tôt

Il avait obtenu son statut d’arbitre international FIFA en octobre 2021 et il était considéré comme l’un des meilleurs arbitres de sa génération ce qui lui a permis de participer à de prestigieuses compétitions. Rappelons qu’il a officié lors de deux éditions de la Coupe d’Afrique des nations). Il avait aussi participé à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2025. Grâce à ces diverses expériences au plus haut niveau, Youcef Gamouh avait basculé dans une autre dimension.

Malheureusement, il sera freiné dans son ascension par des problèmes de santé. Le mois dernier il avait pris la douloureuse décision de renoncer à son badge international FIFA. Le dernier match connu du jeune arbitre remonte au 3 novembre 2025. Il avait alors sifflé la rencontre entre le MC Alger et la JS Saoura. L’Algérie a perdu un jeune talent.