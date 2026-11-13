Défense : la Côte d'Ivoire dépense plus que le Mali en valeur, mais moins en part du budget

Le ministère de la Défense de la Côte d’Ivoire prévoit 561,57 milliards de francs CFA pour 2027 devançant celui du Mali qui a reçu 314 milliards en 2026. Cependant, le Mali consacre une part bien plus grande de ses dépenses publiques à ses armées. Pour rappel, le budget ivoirien de 2026 s’élevait à 17 350,2 milliards de francs CFA, alors que celui du Mali, révisé en cours d’année, atteint 3 993,319 milliards.

Abidjan devance Bamako de 57 % en 2026

Rappelons qu’en 2026, la Défense ivoirienne a disposé de 491,591 milliards de francs CFA, contre 314 milliards pour la Défense malienne, soit un montant supérieur d’environ 57 %. En outre, Abidjan ajoute près de 70 milliards pour 2027, soit 14,2 % de plus, alors que le budget global de l’État ne progresse que de 6,4 %. « Cette hausse permettra notamment de moderniser les équipements militaires, de renforcer la sécurité des frontières et d’améliorer le fonctionnement des armées et de la gendarmerie nationale » précisent les autorités du ministère.

De son côté, le chiffre malien se présente la dotation comme la traduction financière de la guerre menée par le pays, puisque « En allouant 314 milliards de FCFA au ministère de la Défense et près de 95 milliards de FCFA au ministère de la Sécurité, l’État concrétise sur le plan financier l’effort de guerre » selon Bamada.

Le Mali y consacre une part près de trois fois plus grande

Rapportée à l’ensemble des dépenses, la hiérarchie s’inverse. Ainsi, la Défense ivoirienne pèse environ 2,8 % du budget de 2026, et ce taux atteint 3 % avec les chiffres de 2027. À l’inverse, le Mali y consacre entre 8 % et 9 % de ses dépenses, selon que l’on retient le budget initial ou le budget révisé. Et pour cause,, l’effort relatif de Bamako dépasse largement celui d’Abidjan, même si les sommes absolues sont plus faibles.

Toutefois, ces chiffres ne couvrent pas tout à fait le même périmètre. En effet, le montant malien est publié avec celui de la Sécurité, que la Côte d’Ivoire rattache à un autre ministère, celui de l’Intérieur. Enfin, le projet de loi de finances malien pour 2027 prévoit 4 462,646 milliards de francs CFA de dépenses, mais la ligne consacrée à la Défense n’y est pas encore connue.