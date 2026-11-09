Défense : Trump mobilise 2 milliards $ pour préparer son industrie à la guerre

Les États-Unis consacrent 2 milliards de dollars à l’acquisition de matières premières stratégiques pour renforcer leur réserve nationale de défense.

L’administration de Donald Trump accélère la sécurisation des ressources indispensables à l’industrie militaire américaine. Au cours de l’exercice budgétaire 2026, qui s’étend d’octobre 2025 à septembre 2026, l’Agence logistique de la Défense (DLA) a alloué 2 milliards de dollars à l’acquisition de matières premières destinées à renforcer la réserve nationale de défense.

Ces stocks doivent permettre aux États-Unis de faire face à une crise nationale lorsque les marchés commerciaux ne sont plus en mesure de fournir les quantités nécessaires. Toutefois, la DLA n’a pas communiqué les volumes concernés, l’identité des fournisseurs ni les sommes déjà effectivement dépensées.

Au-delà de la constitution de réserves, Washington entend également stimuler la production nationale. Selon Eric Mata, responsable de la division « Matériaux stratégiques » de la DLA, ces investissements servent souvent de « signaux de demande ciblés ». Ils permettent ainsi d’encourager les entreprises à développer des capacités de production pour des ressources difficiles à obtenir.

Cette stratégie répond à une vulnérabilité importante. Pour rappel, selon une décision présidentielle publiée le 14 janvier 2026, les États-Unis dépendaient entièrement des importations pour 12 minerais critiques en 2024 et à hauteur d’au moins 50 % pour 29 autres. Les terres rares, le cobalt et le nickel figurent parmi les ressources concernées. Même leur extraction sur le territoire américain ne garantit pas l’autonomie, notamment pour le raffinage et la transformation.

Par ailleurs, ces matières premières sont indispensables aux secteurs spatial, maritime, aux communications et à la fabrication des munitions. Les réserves comprennent notamment du germanium, du ferromanganèse et de l’étain. Leur utilisation reste strictement encadrée et soumise à des conditions officielles de déblocage.