Le président français Emmanuel Macron a affirmé mardi 17 novembre, en Malaisie, que la France n’est pas dépendante des États-Unis en matière de défense. Il s’exprimait à Kuala Lumpur, au cours de sa visite officielle, où il a présenté le modèle français comme une exception : « Je pense qu’il ne faut pas sous-estimer le fait que la France a un modèle très spécifique. Nous ne dépendons pas des États-Unis. Nous avons nos propres capacités. Nous produisons nous-mêmes les capacités critiques ». Ainsi, le chef de l’État assure que le pays maîtrise la production de ses équipements les plus sensibles.

Cette déclaration coïncide avec l’annonce, aux côtés du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, d’un partenariat stratégique entre les deux pays. Lors de la conférence de presse commune, Macron a en effet présenté ce rapprochement comme un engagement partagé en faveur de « la souveraineté nationale et d’une plus grande indépendance dans un monde de plus en plus façonné par des puissances majeures rivales ». Ensuite, les deux dirigeants ont détaillé le volet défense, qui comprend une feuille de route industrielle, le soutien de la France à un centre régional de lutte contre les menaces hybrides et l’achat par la Malaisie d’hélicoptères de recherche et sauvetage au combat fabriqués par Airbus.

Enfin, une coentreprise dans les terres rares a aussi été évoquée. Macron a ainsi indiqué que « les opérations doivent démarrer début 2027 », puis Anwar Ibrahim a rappelé que son pays fait ici une exception : « Nous n’exportons pas de matières premières, mais avec la France, nous l’avons fait ». En effet, il s’agit de la première visite de Macron en Malaisie depuis 2017, et de la troisième d’un président français depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1957.