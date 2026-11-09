Détenu à New York, Maduro lit la Bible et le Coran et s'est entretenu avec un prêtre et un rabbin

L’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro passe ses journées plongé dans des textes religieux au centre de détention fédéral de Brooklyn, aux États-Unis, selon le New York Times, qui a publié ces informations le 8 novembre 2026. Détenu depuis le 3 janvier, il a reçu un prêtre catholique et un rabbin, d’après des proches. En outre, ces mêmes sources décrivent aussi un homme qui a nettement maigri.

Une foi plus présente depuis l’incarcération

Pour rappel, Maduro s’intéressait à la religion bien avant son arrestation, puisqu’il entretenait des liens avec les milieux catholiques et évangéliques et suivait l’enseignement du maître spirituel hindou Sathya Sai Baba. Cependant, cet intérêt se serait toutefois renforcé en détention, la Bible et le Coran devenant ses lectures principales.

En effet, ses messages publiés depuis la prison vont dans le même sens, car il y affirme : « Je veux que vous sachiez que nous tenons bon, le cœur plein de votre amour ». Son fils, Nicolás Maduro Guerra, confirme cette image et assure que son père va bien, qu’il passe son temps à étudier la Bible et que sa minceur vient de la discipline et du sport. Poursuivi pour trafic de drogue, Maduro a plaidé non coupable, et son procès s’ouvrira le 1er juin 2027 à New York.