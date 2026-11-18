Deux bombardiers stratégiques Tu-95MS de l’armée russe ont atterri le 17 novembre 2026 à l’aéroport de Da Nang, au centre du Vietnam, d’après l’analyste en sources ouvertes AviVector. Ainsi, dans une publication sur X, il indique que les appareils, immatriculés RF-94202 et RF-94188, sont partis de la base d’Ukrainka, en Extrême-Orient russe, et précise que « deux Il-78M de la base d’Ukrainka ont été redéployés à l’aéroport de Da Nang ». Pourtant, Hanoï et Moscou n’ont pas confirmé l’arrivée des avions, dont la présence au sol serait appuyée par des images satellite.

Dans le même temps, le ministère japonais de la Défense a signalé l’entrée de deux appareils présumés russes dans ses eaux territoriales, au nord-ouest de l’île d’Okinoshima, dans la préfecture de Fukuoka. Les chasseurs de la Force aérienne d’autodéfense ont alors décollé et lancé des avertissements. Taïwan a de son côté repéré deux avions russes à l’est de son territoire, sans préciser leur modèle, tandis que la Corée du Sud a fait décoller des chasseurs à l’entrée de plusieurs appareils dans sa zone de défense aérienne, sans violation de son espace souverain.

Par ailleurs, ce déploiement précède de deux jours la rencontre prévue le 19 novembre à Shenzhen, en marge du sommet de l’APEC, entre Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump. La ville chinoise se trouve à environ trois heures de vol de Da Nang.

Jusqu’ici, seuls des avions ravitailleurs avaient été signalés au Vietnam. En effet, le ministère russe de la Défense avait indiqué en janvier 2015 que des Il-78 avaient utilisé la base de Cam Ranh en 2014 pour ravitailler des Tu-95, et Washington avait ensuite demandé à Hanoï de mettre fin à cet usage. Ainsi, Moscou avait déjà envoyé des bombardiers Tu-160 au Venezuela en 2018, puis en Afrique du Sud en 2019.