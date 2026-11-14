Dissuasion nucléaire : le Royaume-Uni et la France réunissent leur groupe de pilotage à Londres

Les deux seules puissances nucléaires d’Europe de l’Ouest affichent un rapprochement inédit sur leurs arsenaux. Ainsi, le Groupe de pilotage nucléaire franco-britannique s’est réuni à Londres, au Royaume-Uni, le [date]. Des hauts fonctionnaires et des militaires des deux pays y ont discuté de l’avancement de leur coopération, sous le cadre de la Déclaration de Northwood.

Par conséquent, l’ambassade de France au Royaume-Uni a détaillé la rencontre en ces termes : « Des hauts fonctionnaires et du personnel militaire du Royaume-Uni et de la France se sont réunis à Londres pour faire avancer la coopération nucléaire sous la Déclaration de Northwood. Le Groupe de pilotage nucléaire (NSG), coprésidé conjointement par le Cabinet Office du Royaume-Uni et la Présidence de la République française, a discuté des progrès significatifs qui ont été réalisés pour approfondir la coordination entre les dissuasions indépendantes […] ».

Ainsi, la coprésidence du groupe revient à une institution britannique rattachée au Premier ministre et à la présidence française. De plus, ce choix place la coopération au plus haut niveau de l’exécutif dans chacun des deux pays.

Enfin, la Déclaration de Northwood a été signée en juillet 2025, lors de la visite d’État d’Emmanuel Macron au Royaume-Uni. Les deux pays y ont alors acté une coordination de leurs dissuasions nucléaires, tout en conservant chacun la maîtrise de son propre arsenal. Depuis, le Groupe de pilotage nucléaire sert de cadre de travail à cette coordination.