Les trois présidents les plus influents de la planète (Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping) vont se réunir en Chine pour évoquer divers sujets sensibles. À quelques jours de la rencontre avec Vladimir Poutine et Xi Jinping, Donald Trump a donné des indications sur les principaux dossiers qu’il souhaite examiner avec ses homologues.

Le locataire de la Maison-Blanche a notifié que les discussions vont s’appesantir sur la question du nucléaire, la situation en Iran et la guerre en Ukraine. D’après des sources concordantes, les relations commerciales entre Washington, Moscou et Pékin devraient aussi être abordées.

Un sommet qui sonne comme un tournant ?

Face à des journalistes à la Maison-Blanche, Donald Trump a expliqué son souhait de discuter avec Vladimir Poutine et Xi Jinping de la réduction des arsenaux nucléaires. Cependant, le locataire de la Maison-Blanche a reconnu la difficulté d’engager une telle démarche avec des puissances qui disposent de capacités militaires considérables. Le magnat de l’immobilier a laissé entendre que les discussions pourraient porter sur les possibilités de limiter les risques liés à la prolifération et à la course aux armements.

Dans son style caractéristique face aux journalistes, Donald Trump a dit aussi que l’Iran sera un autre dossier important à l’ordre du jour. Le 47e président des USA n’a cependant pas précisé les propositions qu’il compte soumettre à ses homologues. Les positions des trois superpuissances sur la situation iranienne constituent un enjeu diplomatique important.

Cette rencontre de très haut niveau va-t-elle permettre de trouver une piste de solution à la guerre en Ukraine ? Donald Trump a indiqué vouloir aborder le conflit russo-ukrainien avec Vladimir Poutine et Xi Jinping. Trump parviendra t-il a proposé une piste de sortie de crise à Vladimir Poutine ? Les échanges s’annoncent intenses car le conflit est complexe. La question des relations économiques et commerciales entre les trois nations occupera une place centrale dans les échanges. Avec ces différents dossiers qu’il a présentés devant la presse, Donald Trump a esquissé les grandes lignes des discussions qu’il veut engager avec Vladimir Poutine et Xi Jinping.