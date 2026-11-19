Le Fonds monétaire international relève la trajectoire de croissance du Bénin. Selon ses conclusions préliminaires, le PIB réel a progressé de 8,2 % au premier semestre 2026, malgré une conjoncture internationale difficile. La mission annuelle au titre de l’article IV, conduite par Sonali Das, cheffe de mission pour le Bénin, a pris fin le 6 novembre à Cotonou. Mme Das a remercié « les autorités béninoises pour leur accueil chaleureux » et qualifié le dialogue d’« ouvert et constructif ».

Ce résultat traduit une dynamique déjà forte. En 2025, la croissance avait atteint 8,1 %, son niveau le plus élevé depuis près de deux décennies, tandis que le déficit budgétaire se réduisait à 2,3 % du PIB. Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental II (2021-2026), les autorités ont engagé des investissements dans la modernisation du port de Cotonou, le réseau routier et le secteur électrique. En avril 2025, Frédéric Lambert, alors chef de mission, estimait que « La transformation économique du Bénin se poursuit ».

Des pressions extérieures contenues

Le cadre extérieur reste exigeant. Le Fonds considère la guerre au Moyen-Orient comme un facteur d’incertitude majeur pour les perspectives économiques de la région. Malgré cela, le Bénin a dépassé les attentes : en avril 2026, le FMI avait déjà relevé sa prévision de croissance pour 2026 à 7 %, avant que les données du premier semestre ne confirment un rythme plus soutenu.

Cette progression ne doit pas masquer la nécessité de rigueur. Le déficit devrait rester à 2,3 % en 2026, puis atteindre 2,9 % en 2027, soit en dessous du plafond de 3 % fixé par l’UEMOA. Les services du Fonds recommandent une politique budgétaire prudente et une dépense publique plus efficace, orientée vers les investissements à fort impact et les programmes sociaux prioritaires.

La mission a également rencontré, le 4 novembre, le Conseil national du patronat du Bénin afin de recueillir le point de vue du secteur privé sur l’environnement des affaires. Ses conclusions seront formalisées dans un rapport présenté au conseil d’administration du FMI dans les prochains mois.