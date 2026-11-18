Interrogé sur ce que le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2026-2033 réserve pour améliorer l’approvisionnement du pays en électricité, le ministre et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a répondu sur Peace FM ce 18 novembre. Selon lui, le plan vise à corriger cette situation et s’appuie sur un projet hydroélectrique dont la préparation est déjà bien avancée. Il a déclaré : « Oui, le PAG a, entre autres, pour ambition d’améliorer notre situation en matière de fourniture énergétique. Nous avons déjà, alors je vous parle, tout est prêt pour la réalisation, enfin, du barrage dit de Dogobis. »

Ces annonces interviennent alors que plusieurs localités subissent des interruptions de courant. Le 11 novembre, le gouvernement a indiqué que la production nationale ne couvre qu’environ 40 % des besoins, le reste étant importé, notamment du Nigeria et du Ghana. Un fournisseur nigérian rencontre des difficultés sur ses installations, et les réparations pourraient durer plusieurs mois.

Dogo-Bis, un projet hydroélectrique attendu depuis 40 ans

Présenté comme la feuille de route des sept prochaines années, le PAG 2026-2033 repose sur trois axes : la lutte contre l’extrême pauvreté, la réduction des écarts entre régions et le renforcement de la sécurité nationale. Le barrage de Dogo-Bis situé à Kétou,, dont le cadre institutionnel de mise en œuvre a été adopté en Conseil des ministres le 17 décembre 2025, figure parmi les priorités du plan.

Le porte-parole a poursuivi : « Ça fait une quarantaine d’années qu’on parle de ce barrage, mais ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé à structurer définitivement le projet, à mobiliser les financements aussi. Et si vous êtes attentif à l’actualité gouvernementale, vous avez dû noter qu’il y a quelques jours maintenant, ils ont commencé à constituer l’équipe de pilotage de ce projet qui est attachée à la présidence de la République afin que le suivi soit encore plus exigeant. »

Au-delà de cette future centrale de 128 MW, le plan prévoit d’autres réalisations. Selon le porte-parole, il s’agit d’apporter du confort à nos capacités en réalisant des infrastructures énergétiques.