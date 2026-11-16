Éliminatoires CAN 2027 : le Bénin bat la Centrafrique (1-0) et fait un grand pas vers la qualification

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 continuent de sourire à l’équipe nationale du Bénin. Quatre jours seulement après leur large succès acquis à Abidjan, les Guépards ont récidivé ce lundi 16 novembre 2026 au stade de Japoma à Douala, en s’imposant dans la douleur sur le score de un but à zéro face à la République centrafricaine, à l’occasion de la quatrième journée de ces qualifications.

Contrairement à la manche aller riche en buts, cette rencontre retour s’est révélée particulièrement fermée et engagée sur le plan tactique. Bien que les Fauves du Bas-Oubangui aient conservé une légère supériorité dans la possession du ballon avec 52 % contre 48 %, ce sont bien les hommes du sélectionneur Gernot Rohr qui se sont montrés les plus dangereux et les plus entreprenants offensivement, totalisant dix frappes au but contre sept pour leurs adversaires.

Alors que les deux formations semblaient se diriger tout droit vers un score nul et vierge, la délivrance est finalement venue du banc de touche dans les ultimes secondes du temps additionnel. Entré en jeu à la 89e minute à la place d’Aiyegun Tosin, E. Oloko s’est mué en héros providentiel en faisant trembler les filets à la 90e+3 minute, offrant ainsi un succès précieux aux siens.

Grâce à cette victoire arrachée à l’extérieur, le Bénin réalise une excellente opération comptable en portant son total à dix points après quatre journées. Solidement installés en tête du Groupe F devant le Burkina Faso (7 points), la Mauritanie (3 points) et la République centrafricaine (0 point), les Guépards prennent une option décisive sur la qualification et pourraient même valider officiellement leur billet pour la phase finale dès cette semaine, selon l’issue de l’autre rencontre de la poule entre les Étalons et les Mourabitounes.