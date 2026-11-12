Éliminatoires CAN 2027 : le Bénin face à la Centrafrique pour conforter sa place de leader

Ce jeudi 12 novembre 2026, à 20 heures (heure béninoise), les Guépards affrontent la République centrafricaine au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, pour la troisième journée du groupe F des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Une victoire permettrait au Bénin de confirmer sa position de leader provisoire.

Le parcours béninois a débuté par un match nul 2-2 contre le Burkina Faso lors de la première journée. Le 29 septembre, à Ebimpé, l’équipe s’est ensuite imposée 2-1 face à la Mauritanie, grâce à un doublé de Rodolfo Aloko. Ce succès a permis au Bénin de prendre la tête du groupe. Quant aux Centrafricains, ils n’ont toujours pas marqué le moindre point après deux défaites.

Pour ce rendez-vous, le sélectionneur béninois aligne le gardien M. Dandjinou dans les buts, avec une défense composée de M. Tijani, T. Ouorou, Y. Roche et I. Hassane. Le milieu et l’attaque comprennent A. Tosin, C. Azongnitode, Y. Ouorou, R. Aloko et I. Olaïtan, tandis que S. D’Almeida porte le brassard de capitaine.

Un groupe serré, un Bénin en tête

Au classement, le Bénin compte 4 points, à égalité avec le Burkina Faso, qui occupe la deuxième place. La Mauritanie suit avec 3 points, tandis que la Centrafrique ferme la marche avec zéro point. Le match commence à 20h (heure du Bénin).