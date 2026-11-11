Élysée : un garde d'honneur s'effondre devant Emmanuel Macron

Un garde d’honneur est tombé au sol mercredi 11 novembre 2026 devant le palais de l’Élysée, à Paris, à quelques mètres du président français Emmanuel Macron. L’incident a eu lieu à l’arrivée du président slovaque Peter Pellegrini, reçu pour une visite officielle en France.

Le chef de l’État s’est approché du militaire, en même temps que des membres du personnel, puis le garde a été emmené. Emmanuel Macron a ensuite accueilli son homologue comme prévu. BFMTV a diffusé sur X une vidéo d’une trentaine de secondes, accompagnée de ce message : « Palais de l’Élysée: un membre de la garde d’honneur s’effondre près d’Emmanuel Macron ». La chaîne précise aussi, dans son article, que « son état de santé reste inconnu ». La cause de la chute n’a pas été communiquée.

Un précédent en juin 2023

En juin 2023, un garde républicain s’était déjà effondré sur le perron de l’Élysée, pendant l’accueil du président malgache Andry Rajoelina. Cette fois encore, la scène s’est produite devant les caméras, lors de la réception d’un chef d’État étranger.