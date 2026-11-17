Une vidéo montrant une employée domestique nigériane en train de frapper et de maintenir au sol son employeuse irakienne circule sur les réseaux sociaux. Les images ont été relayées le 16 novembre 2026 par la chaîne qatarie Al Araby Television. La domestique nigériane affirme avoir été giflée et demande à des explications à l’autre femme.

« Comment osez-vous me gifler ? »

La Nigériane retient son employeuse au sol dans la séquence, tout en lui reprochant son geste. « How dare you slap me » (« Comment osez-vous me gifler ? »), lance-t-elle. Elle insiste : « Why did you slap me » (« Pourquoi m’avez-vous giflée ? »). La femme appelle la personne qui filme à l’aide pour les séparer, sans qu’une intervention soit visible.

La domestique prononce cette phrase : « I cannot sleep at night » (« Je n’arrive pas à dormir la nuit »). Toutefois, la vidéo ne permet pas de comprendre ce à quoi elle fait référence.

Ces images ravivent les préoccupations autour des violences subies par les travailleuses étrangères en Irak. Al Jazeera avait recueilli dans une enquête publiée le 27 décembre 2024, les témoignages de Nigérianes dénonçant des coups, des agressions sexuelles, des salaires impayés et des restrictions de liberté. Aucune autorité n’avait communiqué de version officielle sur les circonstances de la dispute au moment de la publication de cet article.