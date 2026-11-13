Équipe de France : après la défaite contre l'Italie, Zidane confronté à un autre souci avant la Turquie

Vendredi 13 novembre, au lendemain du revers concédé à Milan, l’équipe de France a connu un contretemps à Bordeaux. La séance d’entraînement des Bleus, programmée en fin d’après-midi, n’a pas pu débuter à l’heure prévue selon RMC Sport. L’équipement censé être transporté depuis Clairefontaine n’était pas sur place. Cette situation a contraint le staff à composer sans ballons ni matériel pendant plusieurs dizaines de minutes.

Rappelons que lors de la cinquième journée de la Ligue des nations, la France s’est inclinée 3-1 face à l’Italie. Il s’agit de la première défaite de Zidane depuis sa nomination. Le sélectionneur avait déclaré : « Je suis frustré car il y a eu de belles choses, notamment en première mi-temps », avant d’ajouter que « ce n’était pas une défaite tout à fait méritée ».

Une organisation déjà pointée du doigt

La gestion matérielle autour du groupe France est critiquée. Le journaliste Romain Molina a réagi : « L’entraînement de l’équipe de France est retardé d’une heure car le matériel n’est pas arrivé. Vous ne rêvez pas, c’est un sketch. En France, la FFF n’est pas capable d’acheminer à temps le matériel pour un entraînement de l’équipe de France. »

Dès le premier rassemblement de Zidane des soucis similaires avaient déjà été signalés, entre crampons manquants et chaussettes égarées. À deux jours du déplacement face à la Turquie, ce nouveau couac logistique s’ajoute à une défaite qui a déjà fragilisé le début d’ère du sélectionneur.