Équipe de France : le départ précipité de Mbappé après la Turquie divise les internautes

Selon des informations parues lundi, Kylian Mbappé a quitté le stade de Bordeaux à 22h53 dimanche 15 novembre, quinze minutes après la victoire de la France contre la Turquie (2-1). Ensuite, Rayan Cherki, Malo Gusto et Eduardo Camavinga seraient partis à leur tour, alors que des jets privés attendaient à l’aéroport de Mérignac pour Milan et Madrid. Dans ces conditions, le sélectionneur Zinédine Zidane n’aurait pas pu s’adresser à ses joueurs. Ces départs rapides ont suscité de nombreuses réactions sur X, où les avis sont partagés.

Pourtant, le match avait bien tourné pour les Bleus. En effet, ce succès leur a permis de finir premiers de leur groupe en Ligue des nations et de se qualifier pour les quarts de finale, prévus au printemps 2027. Mbappé, titulaire et capitaine, disputait sa 108e sélection.

Sous la publication qui relayait l’information, plusieurs internautes dénoncent une attitude qu’ils jugent irrespectueuse. Ainsi, le message le plus apprécié, avec environ 1 000 mentions « j’aime », affirme : « Quel manque de respect et de professionnalisme si c’est vrai qu’il dégage du prochain rassemblement ». De même, un autre internaute, qui dit avoir assisté au match, écrit : « J’étais au stade et j’étais outré du comportement du capitaine de notre sélection. À peine la fin du match sifflée, dans les dix secondes qui suivent, il était parti au vestiaire. Pas un merci, pas un signe pour les gamins venus en nombre. Honteux ».

À l’inverse, d’autres prennent la défense du joueur et du sélectionneur. Un message qui dépasse les 350 mentions « j’aime » avance : « Zidane a juste autorisé les joueurs à repartir dans leur club, pourquoi attiser la haine et le feu sur Mbappé encore ? » Pour sa part, un autre internaute propose une lecture différente : « Il n’a pas eu le temps ou n’a pas jugé nécessaire de le faire, et a juste voulu libérer ses joueurs en ne faisant pas de long discours ».

Mais ces réactions arrivent après des semaines de débats autour de Mbappé. En effet, la veille du match, Zidane avait démenti toute tension avec son capitaine en conférence de presse, après des informations évoquant un malaise. Pour l’instant, aucune réaction du sélectionneur n’a été rapportée sur ces départs.