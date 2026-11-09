Équipe de France : qui est Saël Kumbedi, le joueur de D2 allemande appelé par Zidane

Zinédine Zidane a convoqué lundi 9 novembre un défenseur qui évolue en deuxième division allemande. Saël Kumbedi remplace Pierre Kalulu, forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Aussi, le sélectionneur doit composer avec l’absence de Jules Koundé, ce qui réduit ses options à ce poste. Il s’agit pour Kumbedi, d’une première convocation avec l’équipe de France A, après plusieurs sélections chez les jeunes.

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur venu d’un échelon inférieur rejoint les Bleus. Tanguy Ndombele évoluait encore en CFA 2, la cinquième division française, en 2015-2016. Un an seulement après avoir découvert la Ligue 1, il a été appelé par Didier Deschamps à 21 ans.

Un parcours entre Lyon et Wolfsburg

Né le 26 mars 2005 à Stains, en Seine-Saint-Denis, Kumbedi est un défenseur au pied droit. Formé à l’Olympique lyonnais, il a été finaliste de l’Euro des moins de 19 ans en 2024. Il a aussi fait partie de la génération des moins de 17 ans qui a atteint la finale du championnat d’Europe de sa catégorie.

Il évolue désormais à Wolfsburg, qui joue en deuxième division allemande. Kumbedi est « le premier joueur de deuxième division allemande à être appelé en équipe de France » selon le site Foot Marseille. Saël Kumbedi pourra mesurer son niveau en Ligue des nations, avec les Bleus en Italie le jeudi 12 novembre, à Milan, puis contre la Turquie le dimanche 15 novembre, à Bordeaux.