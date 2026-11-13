Espagne : les Africains pourraient payer une taxe sur l'argent envoyé à leurs proches

Le parti d’extrême droite espagnol Vox a présenté jeudi 12 novembre son programme pour les élections générales du 29 novembre, un texte de 66 pages et 115 mesures qui fait de l’immigration, de la « priorité nationale », du logement et de la baisse des impôts ses principaux axes. Dans ce document figure un « gravamen sobre las remesas al extranjero », c’est-à-dire un prélèvement sur les envois d’argent à l’étranger, dont le taux et les personnes visées ne sont pas précisés. Si le texte ne cible aucune nationalité, les Africains qui soutiennent financièrement leur famille seraient donc concernés, comme tous les expéditeurs, d’autant que la proposition est classée dans le chapitre de la « priorité nationale ».

Ce chapitre prévoit aussi l’obligation de justifier d’une résidence légale pour louer un logement, la limitation des soins aux urgences pour les immigrés et la réservation du revenu minimum aux seuls Espagnols. Par ailleurs, selon le média Moncloa, Vox est pour l’instant la seule formation à avoir inscrit cette taxe dans son programme, tandis que le parti avait déjà demandé à la Commission européenne comment récupérer les aides versées au Maroc après la crise migratoire de Ceuta. Toutefois, plusieurs points restent flous, notamment le taux, le seuil d’application, la question de savoir qui paierait, de l’expéditeur ou de l’organisme de transfert, et la prise en compte du statut des expéditeurs.

Les enjeux financiers sont pourtant considérables. D’après des données du gouvernement espagnol transmises à des députés de Vox, les envois depuis l’Espagne ont atteint 12,2 milliards d’euros en 2025, soit 0,72 % du PIB et près du double d’il y a dix ans. Ainsi, la Colombie arrive en tête avec 2,022 milliards d’euros, suivie du Maroc avec 1,589 milliard, puis de l’Équateur. De plus, l’Espagne est le deuxième pays d’où le Maroc reçoit le plus de transferts, avec environ 13 % du total, loin derrière la France, qui en représente près de 30 %. Cependant, des sources de la Banque d’Espagne citées par l’agence EFE relativisent ce poids, puisque rapportés à la population concernée, les envois des Marocains d’Espagne restent modestes comparés à ceux d’autres nationalités, malgré leur forte hausse.