Espagne : Pedro Sánchez refuse que son pays devienne « l'arrière-cour » de l'extrême droite internationale

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a lancé samedi 7 novembre 2026, lors d’un meeting de campagne à Tarragone, en Espagne, que son pays ne recevrait d’ordres de personne. Et pour cause, il s’adressait à des militants socialistes, à trois semaines du scrutin du 29 novembre,tout en désignant l’extrême droite internationale comme son adversaire.

« Le 29 novembre, nous leur dirons avec nos votes que l’Espagne se gouverne depuis l’Espagne, pas depuis Washington, pas depuis Tel-Aviv, pas depuis Buenos Aires, pas depuis Moscou, mais depuis l’Espagne. Nous ne permettrons pas que notre pays devienne un avant-poste ou l’arrière-cour de l’extrême droite internationale » a déclaré le premier ministre espagnol.

Pour rappel, il avait déjà employé une formule très proche le 2 novembre, au forum World in Progress de Barcelone. En effet, il y affirmait déjà : « L’Espagne se gouverne depuis l’Espagne, pas depuis Washington, pas depuis Tel-Aviv, et bien sûr pas depuis Moscou ou Buenos Aires ».