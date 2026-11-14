Espagne : plus de 100 militaires et des pièces d'artillerie déployés près du Maroc

L’armée espagnole a renforcé son dispositif de surveillance dans le détroit de Gibraltar avec le déploiement de plus d’une centaine de militaires, des pièces d’artillerie et des équipements de détection. Cette opération vise notamment à mieux contrôler le trafic maritime dans cette zone stratégique, située entre l’Espagne et le Maroc.

L’Espagne renforce sa présence militaire dans le détroit de Gibraltar. Le 4e régiment d’artillerie côtière espagnol (RACTA 4) a mobilisé plus de 100 militaires pour cette opération, avec des canons, des capteurs de surveillance et des systèmes de transmission installés à différents points de la zone. Selon un communiqué publié le 13 novembre 2026 par l’état-major espagnol, cette unité travaille en liaison permanente avec le commandement opérationnel maritime de la Marine.

Les soldats ont pour mission de détecter, suivre et identifier les navires qui traversent le détroit. Ils recueillent également des renseignements sur les activités susceptibles de présenter un intérêt pour la sécurité maritime. Par ailleurs, une section du 31e régiment d’infanterie Asturias, basée à El Goloso, près de Madrid, assure la protection des militaires et des équipements déployés sur le terrain.

Pour rappel, le détroit de Gibraltar sépare l’Europe de l’Afrique et relie l’océan Atlantique à la mer Méditerranée. Large d’environ 14 kilomètres à son point le plus étroit, entre l’Espagne et le Maroc, il constitue un passage essentiel pour le transport maritime international. Selon les estimations fondées sur les données de l’IMF PortWatch, environ 133 navires par jour ont traversé cette voie maritime en moyenne entre novembre 2025 et octobre 2026.