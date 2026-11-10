Espionnage au profit de la Russie : un militaire américain de 41 ans arrêté en Angleterre

Un militaire de l’armée américaine a été arrêté mardi 10 novembre 2026 près de Gloucester, dans le sud-ouest de l’Angleterre, pour des soupçons d’espionnage liés à la Russie, selon un communiqué de la police antiterroriste britannique. Toutefois l’homme, âgé de 41 ans, n’a pas été identifié, mais son arrestation est le résultat d’une enquête menée avec les autorités américaines.

En effet, le suspect est visé par les articles 1 et 3 du National Security Act de 2023, un texte qui encadre la lutte contre l’espionnage et les ingérences étrangères, et il reste en garde à vue dans un commissariat de Londres. Le premier article porte sur l’obtention ou la divulgation d’informations protégées, tandis que le second concerne l’aide apportée à un service de renseignement étranger.

La police antiterroriste a mené l’opération en coopération étroite avec le FBI et les forces militaires américaines. Toutefois, le directeur du FBI, Kash Patel, a souligné la gravité de l’affaire dans le communiqué : « Il s’agit d’une arrestation importante qui concerne des accusations d’espionnage. Cela constitue une préoccupation majeure pour les États-Unis et leurs alliés ». Un responsable de l’armée américaine a ensuite insisté sur la position du suspect au sein de l’institution, en déclarant : « Le comportement présumé d’un soldat haut gradé, à qui des informations sensibles avaient été confiées, rappelle de manière saisissante que les menaces internes sont réelles et persistantes ».

Aucun lien avec l’affaire de Fairford

Cependant la police a indiqué que cette arrestation n’est pas liée aux autres enquêtes antiterroristes en cours, et elle écarte ainsi tout rapport avec le complot présumé associé à l’Iran, évoqué en septembre autour de la base de RAF Fairford, dans le Gloucestershire. Cette installation britannique abrite en effet la 501e escadre de soutien au combat de l’US Air Force, une unité administrative américaine, et cinq hommes avaient été arrêtés près du site pour préparation d’un acte terroriste.