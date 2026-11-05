États-Unis : cette ville autorise l'enregistrement officiel des unions polyamoureuses

À West Hollywood, en Californie, les personnes engagées dans des relations amoureuses impliquant plusieurs partenaires peuvent désormais faire enregistrer officiellement leur union auprès de la municipalité. Ainsi, cette décision leur ouvre l’accès à certaines protections, même si elle ne leur accorde pas les mêmes droits qu’aux couples mariés.

La ville de West Hollywood, dans le comté de Los Angeles, franchit une nouvelle étape dans la reconnaissance des relations polyamoureuses. En effet, mardi 3 novembre 2026, son conseil municipal a approuvé à l’unanimité une ordonnance autorisant les trios, les quatuors et les autres groupes de partenaires à s’enregistrer officiellement auprès de la municipalité. Présentée par le maire John Heilman, cette mesure vise à mieux prendre en compte les réalités des personnes qui construisent une relation engagée avec plusieurs partenaires.

Concrètement, cette inscription permet aux membres de ces unions de bénéficier de certaines protections, notamment en matière de visites hospitalières. Ainsi, lorsqu’un partenaire est hospitalisé, les autres membres de la relation peuvent faire valoir leur droit de lui rendre visite. En outre, l’ordonnance prévoit des garanties supplémentaires dans le domaine du logement, afin de protéger les personnes concernées contre certaines discriminations liées à la composition de leur foyer.

Cette reconnaissance administrative répond notamment aux difficultés rencontrées par les personnes polyamoureuses, dont les relations ne correspondent pas au modèle traditionnel du couple. En effet, l’absence de reconnaissance de leurs engagements peut compliquer certaines démarches de la vie quotidienne, particulièrement lorsqu’il s’agit de faire respecter leurs liens auprès des institutions.

Cependant, la portée de cette décision reste limitée car l’enregistrement auprès de la municipalité ne confère pas aux unions impliquant plusieurs partenaires les mêmes droits que ceux dont bénéficient les couples mariés ou les partenaires domestiques traditionnels. Autrement dit, West Hollywood ne légalise pas le mariage à plusieurs, mais met en place un dispositif local destiné à offrir une protection supplémentaire aux personnes concernées.