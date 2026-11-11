États-Unis : menacé par l’Iran, le secrétaire au Trésor Scott Bessent quitte son domicile

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a quitté sa résidence de Washington pour rejoindre une base militaire après des menaces attribuées à l’Iran.

Selon deux personnes proches du dossier citées par Reuters le 10 novembre 2026, le déplacement a été effectué pour des raisons de sécurité. Le New York Times avait révélé cette information en premier. En effet, une note consultée par Reuters à la fin du mois d’octobre faisait état d’une intensification des tentatives iraniennes visant des personnels et des citoyens américains. Un haut responsable du renseignement estimait alors que certains projets avaient atteint un stade avancé.

Face à ces menaces, le département du Trésor a réaffirmé la détermination de son responsable. « Le secrétaire ne se laissera pas intimider par les menaces du régime iranien et reste déterminé à mettre en œuvre l’opération « Exclusion économique » et à maintenir le blocus, qui, ensemble, font s’effondrer l’économie iranienne », a déclaré un porte-parole dans un communiqué qui ne précise pas la gravité exacte des menaces visant personnellement Bessent.

Pour rappel, le 6 mars 2026, un jury fédéral américain a reconnu un homme présenté comme un agent des Gardiens de la révolution iraniens coupable de complot en vue de commettre un assassinat rémunéré et de tentative d’acte terroriste transnational. Arrêté en juillet 2024, il n’a pu mener son projet à exécution et ses interlocuteurs étaient des agents infiltrés.