Examen du Budget 2027 du Bénin : Les observations de la société civile et des centrales syndicales

Les organisations de la société civile et celles des centrales syndicales ont ouvert ce mercredi 11 Novembre 2026, le bal des audiences publiques en ce qui concerne le processus d’examen du budget de l’État. C’était au Palais des gouverneurs à Porto-Novo au siège de l’Assemblée nationale dans un échange franc, sincère et pertinent ayant permis aux porteurs des voix des organisations cibles d’exposer leur recommandation avant de formuler sous forme de plaidoyer leur attente à l’adresse des députés.

Les audiences publiques sont effectives dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour la gestion 2027. L’essentiel à retenir pour le compte de cette première journée où les organisations de syndicat et la société étaient à l’honneur, portait sur deux amendements à l’adresse de la représentation nationale, deux questions et trois recommandations au gouvernement. C’est le point fait à la presse après le huis clos. Il porte la signature d’Appolinaire Afféwé, secrétaire général de l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (UNSTB). Le premier amendement a trait au réaménagement du projet 043 relatif à la promotion du travail décent. Le deuxième concerne le relèvement à 3 000 du nombre de bénéficiaires du programme PSU. Ce qui n’est en phase avec le projet de loi de finances qui n’offre qu’une possibilité de 2 000. En terme de recommandation, les syndicalistes souhaitent l’ouverture au cours de l’année 2027, de discussions sur la revalorisation des salaires. Une manière de soutenir les travailleurs dans cette épreuve de cherté de vie marquée par une inflation qui prend des allures sévère. Les échanges ont pris aussi en compte d’autres priorités comme l’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle et la question de l’exonération fiscale sans perdre de vue l’évaluation de l’impact des 150 milliards de FCFA que le gouvernement consacre à la lutte contre la vie chère.