F-35 : un ex-officier de la CIA prévient que le Maroc dépendrait de Washington pour les mises à jour

Björn Beam, ancien officier de la CIA devenu consultant en géopolitique et en technologie chez Arcano Partners, estime que le Maroc ne maîtriserait pas pleinement des chasseurs F-35 s’il les achetait. En effet, dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Español, il affirme que « les États-Unis gardent le contrôle d’une partie essentielle de la technologie embarquée« .

En effet, il compare l’opération à l’achat d’une Mercedes dont certaines fonctions resteraient pilotées par le constructeur. « L’acheteur reçoit l’avion et son moteur, mais pas le logiciel complet« . Selon lui, Washington pourrait suspendre les mises à jour, ce qui réduirait fortement les capacités des appareils. Dans la foulée, ils deviendraient, grâce à un « kill switch », presque inutilisables si les relations se dégradaient.

Toutefois, le fabricant Lockheed Martin a toujours contesté l’existence d’un tel mécanisme. Il assure que les armées clientes conservent le contrôle opérationnel de leurs avions. Mais pour l’heure, Washington n’a de son côté annoncé aucune autorisation de vente au Maroc. Notons qu’Israël fait figure d’exception puisque c’est le seul pays connu à avoir négocié des modifications logicielles de ses F-35.