Face à Starlink d'Elon Musk, la Russie perd un deuxième satellite Rassvet et reste loin de ses objectifs

La Russie a perdu un deuxième satellite de son réseau Rassvet le 30 octobre 2026. L’appareil numéroté 17 s’est consumé dans l’atmosphère trois mois et onze jours après son lancement, selon Mediasat. Rappelons que ce réseau doit offrir à Moscou une alternative à Starlink, le système de SpaceX d’Elon Musk. Toutefois son déploiement avance moins vite que prévu.

Le satellite 17 appartenait au second lot de 16 engins, lancé le 19 juillet par une fusée Soyouz-2.1b. Il suit le numéro 4, tombé le 6 juin et issu du lot de mars, dont les autorités avait alors reconnu la perte. Toutefois, SpaceX avait lui-même vu 10 des 60 satellites de son premier lot Starlink manquer leur orbite.

« Le lancement des premiers engins de la constellation cible marque la transition des expériences à la construction d’un service de communication » affirmait un responsable de Bureau 1440, la société responsable du déploiement. En effet, la feuille de route prévoyait pourtant 156 satellites en 2026 et 292 en 2027. Or deux lancements seulement ont eu lieu depuis, soit 32 satellites de série, dont deux sont perdus.

Les satellites restants ne volent pas non plus à l’altitude finale. Et pour cause, le projet fixe l’orbite cible à 800 kilomètres, mais 26 des 30 appareils se trouvent vers 500 kilomètres, selon Mediasat. Toutefois cette pause ne signale pas un échec de la mission. Les satellites fonctionnent d’ailleurs déjà à cette altitude, mais en mode test seulement, et Bureau 1440 essaie ses terminaux dans des régions reculées de Russie.

Le numéro 23 a failli subir le même sort que le 17. Tombé à 220 kilomètres, il a été remonté le 20 octobre et se trouve désormais vers 300 kilomètres, toujours en ascension, d’après Mediasat. Cependant l’écart avec Starlink reste considérable, puisque le réseau de SpaceX dépasse 10 000 satellites.