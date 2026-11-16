FIFA : après Wenger, l'UEFA hésite entre un dirigeant français et une légende portugaise

L’élection à la présidence de la FIFA suscite actuellement divers débats au sein de la planète football. Alors que la clôture des candidatures est prévue dans quelques jours, l’UEFA peine toujours à trouver un adversaire à Gianni Infantino. Après les pistes Sándor Csányi et Arsène Wenger, on apprend que deux autres noms circulent dans les discussions. Il s’agit de Philippe Diallo et de Luis Figo. Cependant, les dirigeants européens sont encore loin d’avoir fait leur choix.

L’instance suprême du football européen peine à désigner un candidat qui va challenger valablement Gianni Infantino. Le média britannique le Guardian a notifié ce 16 novembre que Philippe Diallo, président de la Fédération française de football figure parmi les profils envisagés après le retrait de la course d’Arsène Wenger. En ce moment, l’UEFA chercherait un candidat en mesure de porter une candidature face à Infantino.

l’UEFA cherche un plan B

Si Philippe Diallo officialise sa candidature, il aura plusieurs arguments à faire valoir et l’UEFA compte sur cela dans l’optique de la présidence à la FIFA. La position de Diallo à la tête de la fédération française lui confère un poids institutionnel dans le football mondial. Notons aussi que le dirigeant français s’est montré critique envers la gouvernance de Gianni Infantino, notamment en ce qui concerne son fameux projet qui a tant fait parler il y a quelques mois. Une éventuelle candidature de Diallo pourrait s’inscrire dans une volonté de contester la gestion actuelle de l’instance suprême du football international.

Mais il faut savoir que Philippe Diallo n’est pas le seul nom évoqué pour représenter l’UEFA dans la course à la présidence de la FIFA. En effet, d’après le site Foot Mercato, plusieurs responsables de l’UEFA poussent la candidature de Luis Figo. L’ex international portugais et ancien ballon d’or connaît les rouages de cette bataille électorale. En 2015, celui qui a fait les belles heures du Real Madrid avait tenté de briguer la présidence de la FIFA face à Sepp Blatter.

Toujours selon Foot Mercato, le profil de l’ancien galactique ne fait pas l’unanimité au sein de l’UEFA. L’organisation s’est lancée dans une course contre la montre. Entre Philippe Diallo et Luis Figo, la faîtière du football européen doit trouver un profil susceptible de fédérer suffisamment de soutiens pour challenger véritablement Gianni Infantino. Malgré les déboires qu’il a connus, ce dernier bénéficie toujours de soutiens importants dans les arcanes du football mondial et il ne sera pas facile de le battre.