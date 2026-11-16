FIFA : l'UEFA désigne Philippe Diallo pour défier Gianni Infantino à la présidence

Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), sera le candidat de l’UEFA à la présidence de la FIFA. Le comité exécutif de l’instance européenne l’a désigné ce lundi 16 novembre 2026, avec le soutien unanime des fédérations qui y siègent. Il affrontera ainsi le président sortant Gianni Infantino, qui brigue un nouveau mandat, lors de l’élection du 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.

Toutefois, sa candidature doit encore être ratifiée mardi par le comité exécutif de la FFF, avant la date limite de dépôt fixée au 18 novembre. Pour justifier ce choix, l’UEFA affiche son désaccord avec la gouvernance actuelle : « inquiète de la direction prise par la FIFA ».

En effet, Diallo avait déjà rompu avec Infantino en septembre, quand la FFF lui a retiré son soutien à l’unanimité après le projet, abandonné en juillet, de céder 20 % des compétitions de la FIFA à des investisseurs privés. Il avait alors déclaré : « La confiance placée dans le président de la FIFA a été rompue ». Puis il avait ajouté : « Notre mission est de faire émerger un programme alternatif et un candidat, et de le faire gagner ».

Enfin, il avait défendu le poids de son pays : « La France a une légitimité historique en tant que l’une des nations fondatrices de la FIFA, et une légitimité sportive : cela fait dix ans qu’elle est dans le top 3 du classement FIFA ». Juriste de formation, Diallo siège au comité exécutif de l’UEFA depuis avril 2023 et officie comme juge unique à la chambre de résolution des litiges de la FIFA depuis 2003. De son côté, Infantino, à la tête de l’instance depuis 2016, garde l’appui de la Confédération africaine de football.