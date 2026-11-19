La FIFA a officialisé trois candidatures pour sa prochaine élection présidentielle, prévue le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. Ainsi, le président sortant, Gianni Infantino, sera confronté au Français Philippe Diallo et au Japonais Kohzo Tashima. Cependant, les dossiers doivent encore être examinés par la commission électorale.

La course à la présidence de la FIFA prend forme. En effet, dans un communiqué publié le 19 novembre 2026, l’instance mondiale du football a annoncé avoir reçu trois candidatures en vue de l’élection prévue lors de son 77e Congrès, à Rabat. Il s’agit de Philippe Diallo, Gianni Infantino et Kohzo Tashima, présentés par ordre alphabétique de nom de famille.

Cette confrontation marque un changement par rapport au précédent scrutin. En effet, élu le 26 février 2016, Gianni Infantino a été reconduit à son poste en 2019 et en 2023. Lors de cette dernière élection, il était le seul candidat. Mais, en mars 2027, le dirigeant italo-suisse devra donc défendre son bilan face à deux concurrents.

Parmi eux figure Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF) depuis 2023. Sa candidature bénéficie notamment du soutien de l’UEFA tandis que le troisième prétendant, Kohzo Tashima, est un dirigeant japonais qui a présidé la Fédération japonaise de football de 2016 à 2024.

Cependant, leur présence dans la liste des candidatures reçues ne garantit pas encore leur participation au scrutin puisque la FIFA précise que les dossiers ont été transmis à sa commission électorale pour examen de leur admissibilité. Ainsi, conformément au calendrier établi, les associations membres seront informées des candidatures admises au plus tard le 18 février 2027 avant l’élection programmée pour le 18 mars 2027.