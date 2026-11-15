Flotte fantôme russe : des forces de l'UE abordent un pétrolier battant pavillon zimbabwéen

La haute représentante de l’Union européenne pour la politique étrangère, Kaja Kallas, a annoncé le dimanche 15 novembre 2026 que des militaires européens avaient abordé, le 13 novembre en Méditerranée, un pétrolier soupçonné d’appartenir à la flotte fantôme russe. Ainsi, elle indique que les forces de l’opération IRINI ont constaté que le MIDAG naviguait sous faux pavillon, alors qu’il apparaît sous pavillon du Zimbabwe.

Par conséquent, l’opération a été menée sur la base de l’article 110 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui autorise la vérification du pavillon d’un navire dans certains cas. Enfin, elle a prévenu : « L’UE continuera de perturber la flotte fantôme russe en mer et par la voie diplomatique. ».

Ensuite, cette intervention précède un vote prévu lundi 16 novembre, au cours duquel les ministres des Affaires étrangères des pays de l’UE doivent se prononcer sur de nouvelles sanctions contre la Russie, qui visent des entreprises accusées de soutenir cette flotte. En effet, Kaja Kallas avait déjà annoncé en août l’abordage du MV Sun, qu’elle décrivait comme le sixième navire suspect arrêté par les opérations européennes en quelques mois. Pourtant, Moscou rejette ces accusations, que son ministère des Affaires étrangères qualifie de « fabrication politique ».