FR-Alert : un exercice nucléaire déclenchera une alerte sur les téléphones de Gironde le 12 novembre

Les habitants vivant autour de la centrale nucléaire du Blayais, en Gironde, recevront jeudi 12 novembre 2026 un message FR-Alert sur leur téléphone. Ce message s’inscrit dans un exercice national de sûreté nucléaire qui se poursuivra le vendredi 13 novembre, annonce la préfecture de la Gironde. Le site de Braud-et-Saint-Louis compte quatre réacteurs de 900 mégawatts.

L’exercice mobilisera 80 communes, celles du plan particulier d’intervention (PPI) : 32 dans l’arrondissement de Blaye, 25 dans celui de Lesparre-Médoc et 23 en Charente-Maritime, dans celui de Jonzac. Le 12 novembre, elles activeront leur plan communal de sauvegarde.

Une alerte à but pédagogique, sans action à mener

Le dispositif sera déclenché sur le rayon de 20 kilomètres du PPI, et la préfecture en précise aussitôt la portée : « Le message d’alerte sera seulement diffusé à but pédagogique sur les téléphones portables situés dans le périmètre concerné, et ne nécessitera aucune action de la part de la population ». Elle ajoute que l’exercice reposera sur un scénario fictif, car « l’ensemble des acteurs de la chaîne opérationnelle seront ainsi mis en situation pour tester l’organisation et la gestion de crise déployées pour assurer la protection des populations ».

Le même message sera ainsi relayé sur les panneaux lumineux de l’autoroute A10, dans les deux sens de circulation, puis par des annonces sur la radio 107,7.

Ces exercices d’urgence nucléaire et radiologique sont une obligation fixée par le Code de sécurité intérieure. Celui du Blayais a lieu tous les cinq ans et vise, selon la préfecture, à « tester la mise en œuvre du plan particulier d’intervention (PPI) de la centrale du Blayais, mais aussi [à] sensibiliser la population aux conduites à tenir et aux mesures de sauvegarde ». Les 6 et 7 novembre, un village de prévention animé par ATOM Investigation avait déjà abordé le risque nucléaire avec les habitants, à la salle polyvalente de Braud-et-Saint-Louis.