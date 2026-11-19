Les inondations sont de retour dans le Pas-de-Calais. Depuis plusieurs jours, les fortes pluies provoquent des débordements dans plusieurs communes du département. Ce jeudi 19 novembre 2026, une dizaine de localités sont touchées et une trentaine d’habitations ont été affectées. Selon les informations communiquées par la préfecture, une trentaine de personnes ont été mises en sécurité et deux personnes âgées hospitalisées. Une situation qui rappelle les importantes inondations de 2023 et 2024 et pose une nouvelle fois la question de la capacité de la France à faire face à ces phénomènes.

Pourquoi les inondations reviennent-elles aussi souvent ?

Dans le Pas-de-Calais, les pluies tombées depuis le 17 novembre ont dépassé 75 millimètres sur le bassin de la Canche Amont. Les cumuls pourraient même atteindre localement 170 millimètres sur l’ensemble de l’épisode. Résultat, plusieurs routes sont perturbées et la Canche a été placée en vigilance orange pour les crues.

Mais les fortes précipitations ne suffisent pas à expliquer les dégâts. Le problème vient aussi des sols, qui finissent par ne plus absorber l’eau lorsque les pluies se prolongent. Celle-ci s’écoule alors vers les rivières, dont le niveau peut rapidement augmenter. Dans certaines zones basses du département, l’évacuation naturelle des eaux est également plus difficile.

À cela s’ajoute l’urbanisation. Avec la multiplication des routes, des parkings et des constructions, une partie des sols ne laisse plus passer l’eau. Le ministère français de la Transition écologique souligne d’ailleurs que certaines pratiques agricoles et la disparition de la végétation peuvent également accentuer le ruissellement. Autrement dit, les quantités de pluie ne sont pas les seules responsables : la manière dont les territoires sont aménagés joue aussi un rôle.

Des infrastructures qui ne suffisent pas toujours

Le changement climatique vient compliquer davantage la situation. Une atmosphère plus chaude peut contenir davantage de vapeur d’eau et favoriser des pluies intenses. Pour autant, il n’est pas possible d’affirmer que les inondations actuelles du Pas-de-Calais sont directement provoquées par le réchauffement climatique sans disposer d’une étude spécifique.

De son côté, la France dispose pourtant de nombreux équipements destinés à prévenir les inondations. Digues, bassins de rétention, stations de pompage et systèmes d’alerte permettent de limiter les risques. Seulement, lorsque les pluies deviennent trop importantes ou se succèdent sur des sols déjà saturés, ces installations peuvent atteindre leurs limites.

Le problème concerne d’ailleurs bien plus que le nord du pays. Selon le ministère de la Transition écologique, un Français sur quatre est exposé au risque d’inondation. Une proportion qui montre à quel point la prévention reste un enjeu pour de nombreuses communes.

Face à cette réalité, construire davantage de digues ne constitue pas forcément une réponse suffisante. Il faut aussi préserver les espaces naturels où l’eau peut s’étendre, éviter de nouvelles constructions dans les zones les plus exposées et adapter les habitations existantes. Car si les inondations ne peuvent pas toujours être empêchées, leurs conséquences peuvent être réduites. C’est notamment sur ce point que se joue désormais la capacité des territoires français à mieux résister aux prochaines crues.

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