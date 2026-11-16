France : des militaires déployés secrètement en Ukraine depuis l’été 2026, selon RFI

Paris ne reconnaît pas officiellement la présence de ses hommes sur le territoire ukrainien. Or, selon plusieurs personnes contactées par RFI, une structure française agit sur place depuis au moins l’été 2026. Appelée Volia, elle serait commandée par un général tricolore et chargée d’entretenir les équipements livrés à Kiev et de former des Ukrainiens.

Pour rappel, des combattants étrangers et mercenaires sont engagés des deux côtés. Côté russe, la FIDH estime qu’au moins 27 000 étrangers, originaires de plus de 130 pays, ont été recrutés depuis février 2022. Amnesty International dénonce pour sa part une « traite d’êtres humains ». Côté ukrainien, au moins 7 000 mercenaires colombiens prendraient part aux combats, selon des chiffres fournis en mai par l’ancien gouvernement de Bogota. Moscou dément tout lien avec les filières de recrutement.

Une présence camouflée derrière la Pologne

D’après les personnes interrogées par RFI, la mission Gerfaut, officiellement installée en Pologne depuis février 2023 dans le cadre de la mission européenne EUMAM-Ukraine, servirait de couverture. Les hommes envoyés en Ukraine seraient invités « de dire qu’ils se rendent en Pologne ». Leur tâche : former de futurs chefs de groupe ukrainiens, ce qui impose de se rapprocher du front.

Ce dispositif s’ajoute à une aide française engagée dès le début de la guerre. Des canons Caesar ont été livrés, et un plan prévoit la cession de seize avions Rafale à Kiev. En janvier 2026, Emmanuel Macron a affirmé que la France fournissait désormais les deux tiers du renseignement dont l’Ukraine a besoin.