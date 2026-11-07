France : Emmanuel Macron disposerait d'une cachette secrète en cas d'attaque contre l'Élysée

Le Président français Emmanuel Macron disposerait d’un bunker secret situé en banlieue parisienne pour se mettre à l’abri si l’Élysée était pris d’assaut par des émeutiers. En effet, cette révélation figure dans un ouvrage consacré aux coulisses des services de renseignement français.

Selon le quotidien britannique The Telegraph, cette cachette aurait été prévue pour permettre au chef de l’État de se protéger en cas de graves troubles comme le rapporte La Nouvelle Armée des Ombres, un livre signé par les journalistes d’investigation Pierre Gastineau, Antoine Izambard et Franck Renaud.

Les auteurs établissent notamment un lien entre ces dispositions et le mouvement des Gilets jaunes de 2018. À l’époque, Emmanuel Macron avait été pris à partie par des manifestants en colère lors d’un déplacement au Puy-en-Velay. « Le gouvernement a tremblé », a rappelé un auteur sur France Inter vendredi.

Pour rappel, le 28 septembre 2022, un homme de 26 ans avait réussi à pénétrer dans l’hôtel d’Évreux, résidence présidentielle située dans l’enceinte de l’Élysée, après avoir franchi plusieurs contrôles sans violence ni faux documents. Ce qui avait conduit à un examen des dispositifs de sécurité du palais.

Par ailleurs, les auteurs évoquent les inquiétudes des responsables du renseignement face à une possible dégradation du climat politique et social en France et la hausse des prix du carburant et les tensions persistantes depuis les Gilets jaunes figureraient parmi les facteurs de préoccupation.