France : l'Algérie dissimule un appareil de renseignement clandestin selon une enquête

Au moment où Paris et Alger tentent de se rapprocher, une révélation vient secouer leurs relations. Christophe Dubois, reporter à Sept à huit sur TF1, affirme sur Le Figaro TV ce 10 novembre que l’Algérie entretient un réseau clandestin en France. Il le détaille dans Alger-Paris. Affaires toxiques, coécrit avec Marie-Christine Tabet et publié chez Stock en octobre 2026. « Il existe un appareil algérien de renseignement clandestin installé dans l’ambassade de l’Algérie à Paris », dit-il. « C’est l’une des découvertes les plus hallucinantes de notre enquête. » L’Algérie n’a pas réagi.

Ces révélations arrivent dans une relation abîmée depuis 2024, lorsque Paris a soutenu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L’écrivain Boualem Sansal a été arrêté en novembre 2024 puis gracié en novembre 2025. Un agent consulaire algérien a été mis en examen dans l’affaire de l’influenceur Amir DZ. Le dégel reste fragile. Alice Rufo s’est rendue à Alger le 8 mai 2026, Laurent Nuñez a reçu son homologue à Paris le 1er juin, et le journaliste Christophe Gleizes reste détenu en Algérie.

Un bureau de sécurité relié aux consulats selon Christophe Dubois

Selon Dubois, le dispositif est solide : « c’est effectivement une organisation très structurée, avec un bureau sécurité qui est installé au sein de l’ambassade d’Algérie à Paris, et qui a des ramifications dans les consulats ». Le secret n’a rien de surprenant : « tout ça se sait, en fait, on n’est pas naïf, […] mais ça reste par définition secret ». Ces affaires, précise-t-il, « se règlent très discrètement ».

Ce qui change, selon lui, est la réaction de Paris : « il y a une volonté de la France de mettre l’Algérie aussi face à ses responsabilités ». Ces dossiers seront donc judiciarisés et « feront l’objet probablement un jour d’un procès, qui sera d’ailleurs très intéressant à suivre ».

Le point le plus troublant concerne des relais au sein de l’État. Dans l’affaire Amir DZ, Dubois évoque « un homme actionné par les services secrets algériens pour donner des renseignements confidentiels […] » au ministère des Finances, « À Bercy. À Bercy. » Cet homme s’appuyait sur une employée de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Pour l’enquêteur, « on n’est pas du tout dans le fantasme de la cinquième colonne ». Il s’agit de personnes ciblées, « actionnées dans l’appareil d’État », au service d’un « appareil clandestin installé en France ». L’Algérie n’a pas réagi au moment de la publication de cet article.